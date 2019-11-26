天氣轉涼 台南市再添境外登革熱病例

2019-11-26 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



天氣雖然轉涼，但台南市登革熱疫情仍然持續，昨晚新增1例境外移入登革熱病例，截至目前台南市境外移入登革熱病例數累計35例。

衛生局表示，第35例為永康區鹽興里60餘歲男性，因公司業務需求，於11月4日至11月22日出差到越南查看工廠，回國後在家休息，並未外出工作。

病患11月23日出現頭昏不適症狀，24日發燒至台南市立安南醫院急診就醫，醫院進行登革熱快篩為陽性進行通報，11月25日晚間檢驗結果PCR陽性確診，病毒型別為第二型。

衛生局表示，個案目前住院治療中，同住家人無相關疑似症狀，平常活動範圍於住家及高雄市大社區的工作地，登革熱防治中心已於25日針對個案居住地執行壓罐化學防治作業及孳生源清除，26日進行社區宣導及貼單，27日將進行居住地戶內外環境化學防治及加強孳清；防治中心將持續針對同住家人進行健康關懷。雖個案未至工作地上班，為達區域聯防目的，亦聯絡了高雄市政府衛生局。

黃偉哲市長提醒，東南亞國家登革熱疫情沒有減緩現象，請市民朋友旅遊探親仍應注意防蚊措施。台南地區的天氣，除了早晚略顯涼快外，白天的氣溫仍然適合蚊蟲生養，家戶內外環境要確實整理清潔，落實「巡、倒、清、刷」，澈底清除積水容器，免除病媒蚊孳生。

一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫並告知旅遊史及活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並通報，以利衛生單位規劃相關防治工作。相關資訊可至台南市政府登革熱防治中心資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。