腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診

2019-11-26 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



衛福部疾管署今公布我國腸病毒疫情正式脫離流行期，但上周仍新增4例腸病毒併發重症病例，其中包含一例死亡。該個案只是發燒、流鼻水，家人、同學都沒有腸病毒病人，原以為只是小感冒，不料症狀惡化，住院三天後出現腦炎症狀，才驚覺是感染腸病毒，發病後20天不幸喪命。

這也是今年第二例因腸病毒死亡的孩童，同樣都是感染腸病毒71型併發重症不治。疾管署防疫醫師林詠青表示，這名家住南部的3歲男童發病初期以發燒、流鼻水等症狀為主，未出現口足手症等腸病毒典型症狀，反而類似感冒，多次就醫也難以確診，後續因腹痛、嘔吐、食慾不振等症狀收治住院。

直到出現腦炎才發現是腸病毒，並出現意識改變、呼吸困難、心肺衰竭及休克情形。在加護病房積極救治仍不幸於11月中旬死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發腦幹腦炎。林詠青坦言，該男童身邊也無腸病毒確診個案，真的非常難將感冒症狀與腸病毒聯想在一起，研判是遭無症狀感染者傳染。

要避免孩子在不知情的情況下，被無症狀感染者傳染，林詠青建議，腸病毒流行期可每周以10公升的清水加100c.c.含氯漂白水作為消毒水，殺光腸病毒。另我國全年均有感染腸病毒個案，建議家長返家就應換衣服，也可降低感染風險。

其他三例重症個案中，17歲個案與今年6月公布的17歲個案都是今年年紀最大病例，與北部13歲個案初期均有發燒、口腔潰瘍症狀，因肢體無力情形收治住院，經檢驗確診為腸病毒71型；北部9個月男嬰因發燒、嘔吐、肌抽躍、意識改變等症狀收治住院，經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發腦炎。

今年累計63例腸病毒併發重症病例，含2例死亡，以感染腸病毒71型的49例為多。疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計7945人次，近期門急診就診人次持續下降且連續2周低於10500人次的流行閾值。