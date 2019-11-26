幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



彩繪列車愈來愈萌了！近來高鐵、淡海輕軌相繼推出彩繪列車，高鐵與日本插畫家卡娜赫拉共同打造卡娜赫拉的小動物彩繪列車，淡海輕軌推出3列幾米主題列車，固定時段會安排一列出發，想搭都有機會。

1.卡娜赫拉的小動物彩繪列車

繼老皮卡通列車及本土插畫家許匡匡文青製品後，高鐵發現旅客對彩繪列車興致高昂，於是今年特別與日本插畫家卡娜赫拉合作，打造卡娜赫拉的小動物彩繪列車，12節車廂皆有彩繪圖案，主角P助、粉紅兔兔化身高鐵列車長、服勤員、站務員，每節車廂都有不同意象。若想要搭乘，最晚到2020年9月以前都還搭得到。

除了彩繪列車外，列車上也限量供應P助、粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶，另有14款聯名限定商品，如高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包，可愛的絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈等，可在列車上買得到。高鐵台中站大廳設置卡娜赫拉的小動物聯名場景區，旅客也可在此體驗無人販賣機商店，購買聯名商品。

2.幾米主題彩繪列車

淡海輕軌已滿1周年，新北大眾捷運公司即日起推出3列幾米主題列車，包含奇幻森林、動物樂園、漂浮城市等。除了外觀可見貼滿幾米手稿圖案，還有等身大的繪本主角，坐在車廂中，讓旅客一踏入車廂內，就像是走進幾米的夢幻彩繪世界中。