腸病毒增四例 台南三歲男童染71型死亡

2019-11-26 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



腸病毒疫情雖下降，但本周出現合併重症死亡病例，民眾勿掉以輕心。衛福部疾病管制署今公布本周新增四例腸病毒併發重症病例，年齡從九個月大至17歲青少年都有，其中家住台南的三歲男童，於10月24日出現發燒、腹痛、嘔吐等症狀送醫，中間更住進加護病房，但仍因腸病毒71型感染引發腦幹腦炎而不幸死亡。此也為今年第二例腸病毒併重症死亡病例。

由於除本周兩例外，日前也有青少年染腸病毒併重症，可見非幼兒專利。疾管署今表示，腸病毒除幼兒外，青少年甚至是成人仍有感染可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分；最有效的預防方法為正確勤洗手，並特別留意五歲以下幼兒，為腸病毒重症高危險群，若出現嗜睡、意識不清、肌抽躍等症狀，務必立即送醫。

疾管署副署長羅一鈞表示，據疾管署監測資料顯示，上周11月17日至23日‬國內腸病毒急門診就診計7945人次，較上周9971人次減少兩成，且已連續兩周低於1萬500人次的流行閾值‭‬，脫離腸病毒流行期，不過宜花等地區仍須再觀察；而遺憾的是，本周仍出現四例腸病毒併重症病例，且有一例因71型死亡，而今年以71型較為流行，民眾不可忽視。

羅一鈞說，四例重症病例分別為新竹九個月大男嬰，新北市13歲與17歲少年，及台南三歲男童，發病日介於10月底至11月中之間。其中新竹九個月大男嬰，因發燒、嘔吐、肌抽躍、意識改變等症狀收治住院，經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發腦炎；新北市13歲與17歲個案，初期均有發燒、口腔潰瘍症狀，另出現肢體無力情形收治住院，後確診為腸病毒71型併發急性無力肢體麻痺，以上3人經治療後均已出院。

而台南三歲男童，則於10月24日發病，發病初期以發燒、流鼻水等症狀為主，後續因腹痛、嘔吐、食慾不振等症狀收治住院，並於11月4日至13日住進加護病房積極救治，但因出現意識改變、呼吸困難、心肺衰竭及休克情形，仍不幸於11月13日死亡，經檢驗審查確認為腸病毒71型感染引發腦幹腦炎。