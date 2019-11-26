博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04 聯合新聞網 綜合報導



因主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅的知名網紅「曾博恩」。圖／擷自臉書 分享 facebook

知名網紅「曾博恩」因主持脫口秀《博恩夜夜秀》走紅，常邀請政治人物或YouTuber參加，推出許多嘲諷政治的影片，曾爆出發言調侃鄭南榕惹議，將辭節目第四季的主持，近日還詢問高雄市長韓國瑜上節目意願，而韓也一口答應。有網友發現博恩除了是個學霸外，他爸爸的學歷更是驚人，直呼是神人等級。

有網友在PTT貼文問卦「博恩的爸爸，好像才是神人？」原PO先貼出博恩的學歷，畢業於台大，更是留學英國、法國的雙碩士「這算學霸了，對吧？」

博恩學歷：

建中畢業 國立台灣大學外文系、心理學系 倫敦大學學院腦與心智科學研究所 巴黎第六大學整合生物研究所

原PO接著再貼出博恩爸爸的學歷，除了台大醫學系、清大核工系學士，還是「麻省理工學院核工系」和「哈佛醫學院」的博士，一比較「這簡直不是學霸，而是神人了」、「有沒有博恩爸超強的八卦？」。

博恩爸爸 曾文毅教授學歷：

清華大學核子工程系學士 台灣大學學士後醫學系醫學士 麻省理工學院核工系放射科學博士 哈佛醫學院博士後研究 哈佛醫學院放射線科講師 台大醫學院光電生物醫學研究中心教授 專長及研究興趣 大腦功能磁振造影研究 心臟功能磁振造影研究 影像分析 放射物理 核子醫學 生物物理

網友看到博恩爸爸的學歷後，紛紛驚呼，「有夠扯的學歷 看到差點跪下」、「真的是天選之人」、「可以在哈佛醫學院當講師是什麼境界」、「醫、核、工程、光電、放射線，不明覺厲」、「麻省又哈佛，這有幾個人做得到」、「隨便一個學歷都是別人的夢想」、「地表最強生物嗎」、「覺得理工醫學都通的真的很神」、「二三類之神，缺一個台大法就頂了」。

也有網友忍不住大嘆虎父無犬子，「博恩應該養成鋼鐵人才對啊」、「我上過他爸爸的課，父子長得很像 哈哈」、「他爸背景感覺好像浩克」、「博恩好像說過他小一就會一元二次方程式」、「階級複製，腦袋也是會複製的」、「大概只傳三成功力給兒子」、「伯恩文組跨去念神經學也滿猛的」、「之前他有跟他爸一起拍，覺得他爸應該比他還要更會嘴人，如果有天能當來賓一定很猛」。

事實上，博恩爸爸曾在父親節的影片亮相過，當時也掀起一陣討論，許多人好奇「爸爸的頭腦是什麼做的？」、「這學歷用厲害來形容感覺都不夠啊…」。