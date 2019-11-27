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年終尾牙季開跑！來瓦城泰統集團享美食 再抽50萬3C好禮！

2019-11-27 09:32聯合線上／ 記者 陳睿中

來瓦城、1010湘、時時香、非常泰訂席　就抽總計50萬大獎

隨著時代與環境改變，「尾牙、春酒」不再僅是老闆慰勞員工所舉行的活動，更可是朋友、同事之間，輕鬆同樂、聯繫情感的絕佳機會！全台最大東方餐飲連鎖集團－「瓦城泰統集團」，以多元的東方菜系聞名，旗下瓦城、1010湘、時時香、非常泰，推出菜色超豐富的尾牙春酒旺年宴專案，不只價格親民、最低5人起就能開桌，而且還每月送出iPhone 11 Pro Max、Switch Lite等夢幻3C好禮，總價值超過50萬，讓上班族的歡聚時光更自在、更添驚喜！

【時時香】推出中式尾牙春酒旺年宴專案。 圖／瓦城泰統集團 提供
【時時香】推出中式尾牙春酒旺年宴專案。 圖／瓦城泰統集團 提供
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尾牙春酒旺年宴專案 隆重獻上 超人氣套餐組合！
瓦城泰統集團全年來客數突破770萬人次，全台平均每2.9人就有1人享用過！備受大眾喜愛的經典菜色，包準你尾牙、春酒怎麼吃都不會錯。推薦給10人團體！【瓦城】「饗聚食光 超級旺年宴」套餐組合，囊括了高人氣必點菜「繽紛月亮」，以及檸檬清蒸魚、冬粉鮮蝦煲等10餘道泰式料理；全台最大湘菜品牌【1010湘】推出「湘享聚 超級旺年宴」，不容錯過的神仙孜然肋排骨、霸王魚頭等經典美味，深深擄獲饕客的心；【時時香】更祭出了3.5杯雞、無敵豆酥嫩魚等當家跨菜系中式料理！另外，【非常泰】也推出5人套餐組，以新潮現代的用餐環境與精緻嚴選的泰式佳餚，包含月亮蝦餅、BBQ嫩烤松阪豬等10道泰式經典菜，搭配28款異國啤酒，最適合小型公司團聚，或是閨蜜好友揪團拍照打卡、享美食。

三陽開泰豪米糕:富有蝦醬香氣的米糕搭配干貝、香菇等多種好料及豬上排，是一道海陸雙...
三陽開泰豪米糕:富有蝦醬香氣的米糕搭配干貝、香菇等多種好料及豬上排，是一道海陸雙全的好料!【瓦城】及【非常泰】提供。 圖／瓦城泰統集團 提供
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瓦城所推出的「饗聚食光 超級旺年宴」，共有15道泰式佳餚，每桌7,200元。1010湘的「湘享聚 超級旺年宴」，則有7,600元、8,800元兩種選擇。時時香的「10人超級旺年宴」為7,500元。非常泰的「5人超級旺年宴」，歡聚價3,999元。針對大型團體訂席需求，瓦城亦提供各餐廳的大型訂位、包場服務，均可透過專線（02）8227-1211或信箱（salesservice@ttfb.com）協助安排，讓尾牙、春酒越熱鬧越開心！

旺年好禮月月抽 總價值50萬大獎等你抽！
多元的料理風格、經典的招牌美食，還有適用5～10人的開桌方案，都讓旗下品牌成為舉辦微型尾牙、春酒的首要之選。針對上班族、粉領族熱愛的「夢幻3C用品」，特別祭出8支iPhone 11 Pro Max 256G、10台Switch Lite及品牌餐券等精選禮品，大方贊助您的尾牙、春酒派對！凡點購尾牙春酒專案，即可參加抽獎活動，自12月至明年3月期間，月月抽、月月送，讓新手機、新遊戲機來為您的下班生活更添精彩！

隨著年節將近，瓦城泰統集團推出泰式與中式外帶年菜組合。【瓦城】與【非常泰】以經典泰菜，包含開運酸辣海鮮、泰式咖哩雞等，搭配新菜「三陽開泰豪米糕」，選用干貝、香菇、豬上排等上等食材，加上特製蝦醬調味，帶來海陸雙全的富貴年節喜氣，另有鴻運檸檬清蒸魚、黃金蝦圈圈等新品，期許吃完好運旺旺來！

美味【瓦城】與【非常泰】泰式風味料理，為尾牙春酒的歡聚場合，更添異國情調。 圖／...
美味【瓦城】與【非常泰】泰式風味料理，為尾牙春酒的歡聚場合，更添異國情調。 圖／瓦城泰統集團 提供
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【時時香】與【1010湘】為了習慣吃中式料理的顧客，獻上團圓餐桌上必備主角「團圓富貴荷葉飯」，精選XO醬與新鮮食材相互映襯，層層堆疊專屬的福氣好滋味，更有【時時香】招牌「黃金上湯獅子頭」及湘菜經典「霸王魚頭1號」等，美味與吉祥寓意同時兼具！

團圓富貴荷葉飯：米糕搭配干貝、香菇、火腿等多種好料並以XO醬調味，是道豐富又滿足...
團圓富貴荷葉飯：米糕搭配干貝、香菇、火腿等多種好料並以XO醬調味，是道豐富又滿足的團圓必備好料【時時香】與【1010湘】提供。 圖／瓦城泰統集團 提供
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【瓦城】、【非常泰】所供應的「泰經典美味」年菜套餐，適合6人享用，每份3,888元；適合8人以上享用的「大圓滿饗宴」，每套5,999元。【1010湘】所推出的「湘聚富貴宴」，6人份售價3,900元；「湘聚豐年宴」適用8人，售價5,999元。至於【時時香】所設計的「時時飄香．吉祥宴」，6人份售價3,900元；「時時飄香．豐年宴」則為5,999元，適合8人享用。各款年菜均是新鮮現作，民眾可至各品牌官網了解更多資訊，或親洽各店門市訂購。

圖／瓦城泰統集團 提供
圖／瓦城泰統集團 提供
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旺年好禮月月抽│瓦城泰統官方@LINE上線
點購尾牙春酒專案，可參加抽獎活動，
加入瓦城泰統官方@LINE好友後，憑序號登入後完成抽獎程序
瓦城尾牙春酒訂席：http://bit.ly/33rEb1e
非常泰尾牙春酒訂席：http://bit.ly/37HitJF
1010湘尾牙春酒訂席：http://bit.ly/34lZen7
時時香尾牙春酒訂席：http://bit.ly/2XN4DRz

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