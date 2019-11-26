偏鄉貧童光陪伴不夠 永齡基金會分享雙軌解方

2019-11-26 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林秀姿 ／台北即時報導



12歲以下貧窮兒童面臨家庭親職功能崩解，無人管、常沒飯吃。當年幼的孩子遇到了困難、壓力，不知如何表達，只能透過負面情緒與外顯行為表達。永齡・鴻海台灣希望小學從2007年成立以來，已幫助學習落後的國小學童累計超過10萬人次，永齡基金會把累積12年第一線觀察的經驗記錄下來，整理出30則生命故事出版《不只是陪伴》。

昨天永齡基金會舉辦新書座談會，邀請希望小學各分校分享第一線觀察。來自於台東分校的社工人員張瑜敏分享偏鄉案例說：「個案（丙丙）的健保卡因長期沒有繳費而被鎖卡，以一個如此年幼的孩童來說，他們根本不知道該如何應對，對我們一般人來說，健保卡是我們皮夾裡再平常不過的一張卡，但對丙丙來說卻是代表著家裡沒錢繳健保費外，更是家裡父母親的經濟與家庭不穩定的問題。」

屏東分校的社工人員黃宜靜也身有同感，她說，接觸的個案小陽陽患有選擇性緘默症，導致在學習上逐漸落後和影響人際關係。當這樣的孩子看見自己的成績充斥著紅字低分時，只會失去動力與成就感。社工和課輔老師攜手陪伴他找到適合的表達和學習方式，不斷練習口語能力和如何與人相處，「跟小陽陽的相處彷彿在玩123木頭人，一開始只能躲在遠方關注他，現在已經建立互信關係，距離越來越近，甚至一直在進步中。」

海大分校的社工人員許雅棠表示，「我們在進行全面評估學生狀況後，也會根據個案狀況提供輔導與建議，有時若需要專業醫療的治療，我們也會給予家長建議並一同進行評估，以讓孩童擁有最有效的解方。」

社會雙低孩童（低薪家庭與低成就學習）面臨的4大面向問題：社經低落問題、學習問題、情緒問題、家庭功能不彰等，問題又多又複雜。每個偏鄉孩子面臨的問題多不同，沒有共同的解決方案。永齡基金會透過永齡的專職社工與大學課輔老師雙軌並行，為每一個孩子量身打造解方，改變他們的人生。