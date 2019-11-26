打流感疫苗後不舒服 醫師：僅少數人

2019-11-26 14:26 中央社 台南26日電



今年公費流感疫苗已開始施打，醫師指出，有部分民眾擔心「原本沒感冒、打了反而變感冒」。其實僅少數人接種後會有類似感冒症狀，且很快會復原，符合接種條件者可依期程接種。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師李明昕今天在院內衛教宣導會中表示，曾有因糖尿病固定到醫院回診的65歲男子，雖符合公費流感疫苗接種條件，但回診時都婉拒醫師建議，沒有施打。

李明昕表示，這名男子在前年農曆年間出現發燒、喉嚨痛、呼吸喘及胸痛等症狀，就醫後驗出A型流感，且有肺炎現象，經住院接受抗病毒藥物治療後才好轉出院。去年到醫院回診時，就自行詢問是否能接種流感疫苗。

李明昕指出，門診中仍聽到部分民眾擔心接種後「原本沒感冒，打了反而感冒」。但其實只有少數人會有全身性類似感冒的輕微反應，一般會在1、2天內自然恢復。另外，以往認為對蛋白質過敏者為接種禁忌症，在最新的醫學文獻中已經排除，有意願接種者可與醫師討論後接種。

他說，還有民眾認為每年流感的型態不同，接種疫苗不一定有用。根據國外文獻，即使流感疫苗株不吻合時，平均估計保護力還有約30%至50%，仍可提供一定程度的保護力，建議高危險群民眾每年接種。