親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

不法獲利達千萬！西雅圖咖啡涉摻低價豆 總經理3百萬交保

德國戰後最大竊案？「綠穹珍寶館」10億珠寶事件

打流感疫苗後不舒服 醫師：僅少數人

2019-11-26 14:26中央社 台南26日電

今年公費流感疫苗已開始施打，醫師指出，有部分民眾擔心「原本沒感冒、打了反而變感冒」。其實僅少數人接種後會有類似感冒症狀，且很快會復原，符合接種條件者可依期程接種。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師李明昕今天在院內衛教宣導會中表示，曾有因糖尿病固定到醫院回診的65歲男子，雖符合公費流感疫苗接種條件，但回診時都婉拒醫師建議，沒有施打。

李明昕表示，這名男子在前年農曆年間出現發燒、喉嚨痛、呼吸喘及胸痛等症狀，就醫後驗出A型流感，且有肺炎現象，經住院接受抗病毒藥物治療後才好轉出院。去年到醫院回診時，就自行詢問是否能接種流感疫苗。

李明昕指出，門診中仍聽到部分民眾擔心接種後「原本沒感冒，打了反而感冒」。但其實只有少數人會有全身性類似感冒的輕微反應，一般會在1、2天內自然恢復。另外，以往認為對蛋白質過敏者為接種禁忌症，在最新的醫學文獻中已經排除，有意願接種者可與醫師討論後接種。

他說，還有民眾認為每年流感的型態不同，接種疫苗不一定有用。根據國外文獻，即使流感疫苗株不吻合時，平均估計保護力還有約30%至50%，仍可提供一定程度的保護力，建議高危險群民眾每年接種。

流感疫苗

相關新聞

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣

2019-11-26 15:33

美聯邦疾病防治中心：電子菸奪47命 2290人肺疾確診

2019-11-26 15:37

LV、Nuna、Apple都受害！仿冒集團最愛仿的時尚名品

2019-11-26 15:31

年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案

2019-11-26 15:19

天氣轉涼 台南市再添境外登革熱病例

2019-11-26 15:16

幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗

2019-11-26 14:36

台大雲林分院跨團隊合作「胸腔醫學中心」今天啟用

2019-11-26 14:34

青少年上網就可買電子煙？消基會點名這幾個大型電商

2019-11-26 14:21

腸病毒增四例 台南三歲男童染71型死亡

2019-11-26 14:16

電子煙未設限 青少年上網輕易買到

2019-11-26 14:14

邊境查驗／IKEA塑膠杯 塑化劑濃度達5.3倍

2019-11-26 14:13

腸病毒重症增4例 又1男童不治

2019-11-26 14:12

近5成民眾無法判斷病情 仍跑大醫院

2019-11-26 14:11

北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄

2019-11-26 14:10

鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲

2019-11-26 14:00

偏鄉貧童光陪伴不夠 永齡基金會分享雙軌解方

2019-11-26 13:57

核3廠1號機昨才大修完 發電機冷卻氣體洩漏今停機查修

2019-11-26 13:22

小黃瓜抵禦蟲害增產兩成 農業專家靠這招

2019-11-26 12:49

癌症非絕症 醫：基因篩檢精準治療可望延長存活率

2019-11-26 12:31

疫情近保健康 永康奇美：每年仍需接種流感疫苗

2019-11-26 12:19

北市抽驗蔬果農藥殘留量 不合格率高達14.1%

2019-11-26 12:15

外送員職業工會成立 將爭取外送機車專用停車格

2019-11-26 12:06

影／上班族跛行、小便困難 竟是當低頭族惹禍

2019-11-26 12:03

六成西醫不滿健保匿名審查 近三成民眾分級醫療認同度低

2019-11-26 11:42

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

11月多達6颱風 天氣風險分析有兩大因素

2019-11-26 10:18

第28號颱風 氣象局：北冕生成對台灣無直接影響

2019-11-26 10:08

婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果

2019-11-26 09:27

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

幼兒護眼 每天戶外活動2小時

2019-11-26 00:39

偏方治乾癬 感染險喪命

2019-11-26 00:39

按時服藥 愛滋病患產下健康寶寶

2019-11-26 00:39

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22
看更多

熱門文章

熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49

北捷「這一站」消失沒人會發現 網轟等車如台鐵等級

2019-11-25 17:42

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28

黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐

2019-11-25 17:32

日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費

2019-11-25 18:04

好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售

2019-11-26 11:29

黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底

2019-11-26 12:00

好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的

2019-11-25 20:35

日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24

阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘

2019-11-26 00:22

華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收

2019-11-25 17:13

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50

Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」

2019-11-26 11:08

生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23

到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留

2019-11-26 00:22

桃園鐵路爭議另一種聲音 學者：高架化非長久之計

2019-11-25 18:27

直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人

2019-11-26 10:26

超萌！淡海輕軌主題列車明上路 幾米娃娃進車廂陪搭車

2019-11-25 18:36

驚喜度不夠！好市多購物節人潮減

2019-11-25 23:04

吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36

博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人

2019-11-26 15:04

南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00

史上最大！2019簡單生活節 3大現場必玩活動全攻略

2019-11-25 17:09

高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品

2019-11-26 10:55

【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友

2019-11-26 06:00

每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵　愛情好運不斷

2019-11-26 00:00

冬季必吃水果之王橘子 撒鹽烤來吃更養生

2019-11-25 19:58

500隻Q版石虎大軍 周末快閃集集火車站

2019-11-25 17:15

全球限量700組！ PRADA X adidas上市日期曝光

2019-11-25 17:18

照過縮小燈的包包！裘莉最愛的Vsling手袋變迷你超可愛

2019-11-25 18:47

狗臉有如人臉長眉毛 以為是蠟筆小新惡作劇

2019-11-25 17:24

不用13年醞釀 「黑金」蘿蔔可靠生物科技加速熟成

2019-11-25 16:52

頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元

2019-11-26 13:39

暖暖包、打火機帶上機？搭飛機禁帶的3樣日用品總整理

2019-11-25 18:21

骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約

2019-11-25 21:02

限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選

2019-11-26 13:08

健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善

2019-11-26 00:39

女染愛滋仍生下健康寶寶 醫強調愛滋治療重要性

2019-11-25 17:25

景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成

2019-11-26 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top