LV、Nuna、Apple都受害！仿冒集團最愛仿的時尚名品
現代人很喜歡在網路上購物，就連精品類商品也會在網路上購買，但許多民眾在網路購買時都會進行「比價」，選擇較低的價格入手，正因為如此，很容易購買到來路不明的商品，收貨時才發現其實買到的東西根本是「假貨」甚至與照片完全不符。近來就有許多大型精品品牌深受「被仿冒」所害，這些「仿冒集團」專門挑選高單價的精品進行仿冒，盜用正版圖片以低廉的價格販售，讓人很難分辨到底是真是假，以下就有3個精品品牌，在坊間可以見到假貨的流通，大家千萬要小心！
➤ 嬰童精品－Nuna
現在因為少子化的關係，許多媽媽為了給寶貝最好的生活成長品質，都會選用品質佳、外型時尚的高級嬰童用品，不過這也成為不肖仿冒業者盯上的市場，風靡全球的嬰童精品Nuna致力於提供良好的嬰童用品，其中最著名的就是旗下的搖搖椅和嬰兒推車，也因為背後商機龐大，這些嬰童商品竟成為了仿冒集團的目標，如果貿然給家中寶貝使用，恐有使用上安全疑慮。
Image Source：翻攝自 Nuna官網
以葉子做為外型打造的搖搖椅是Nuna旗下熱銷的知名商品「LEAF」，有很多名人使用，像是Ella與賈靜雯都是愛用者，有著明星光環的加持，讓該款商品長年熱銷，也因此被仿冒集團給盯上，這些集團利用較差的材質與骨架來製造產品，在臉書或是不明的網路通路以低廉的價格販售，已經有不少消費者受騙，日前Nuna也正式提起訴訟，同時也呼籲消費者為了嬰幼兒的使用安全，不要貪小便宜，到官方指定通路購買才是最好的選擇。
Image Source：翻攝自 Nuna官網／Rakuten樂天市場
➤ 精品包－LOUIS VUITTON（LV）
「LOUIS VUITTON」作為知名度完全是世界級的精品品牌，自然會有不少仿冒商品出現，這些仿冒的包包甚至會選用差不多的皮革來製造，若非仔細觀察車線、防偽編號等，一般人根本難以辨別。今年3月，上海就破獲一個不法得利金額超過台幣4.6億的的仿冒集團，專門製造各種精品名牌包、袋，裡頭就包含了LV。
Image Source：翻攝自 愛品高
而LV的母公司LVMH為了遏止類似的事件發生，也與科技公司合作，開發出能夠即時辨別真偽的程式與設備，只需對包包的皮革、Logo、內部細節進行掃描，短時間內就能鑑定真偽，並認為能夠因此打擊仿冒商，不過最直接能夠防止買到精品假貨的還是要透過經過認證的經銷或者品牌門市才是最佳的採買地點。
Image Source：翻攝自 YouTube／Entrupy
➤ 3C商品－Apple
Apple的系列產品自生產以來，就是許多山寨廠家的頭號仿效目標，不論是iPhone到iPad都有人仿冒，最直接的認證方式就是開機看看作業系統便能清楚知道，通常這類的山寨機都只是仿效「iOS」系統的「android」系統，但消費者經常未能驗證，收到貨才知道受騙上當了，而近日Apple系列產品被仿冒的更嚴重的就是新推出的無線耳機「AirPods Pro」。
Image Source：翻攝自 Apple官網
中國專門生產山寨AirPods的集團，連最新的「AirPods Pro」都能搶快在正版上市的隔幾天就立刻出貨，價格還只要正版的四分之一，甚至還能同樣達到「降噪效果」，儘管Apple試圖從iOS系統端來讓山寨耳機無法連接手機，但也隨後遭到破解，目前已知山寨集團還未能破解的功能，大概就是音樂共享的功能，透過這項功能也可以成為辨別真假的方式之一。
Image Source：翻攝自 ezone
相關新聞
腸病毒71型再奪命 發燒、流鼻水至惡化腦炎才確診2019-11-26 14:59
博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人2019-11-26 15:04
他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這樣2019-11-26 15:33
美聯邦疾病防治中心：電子菸奪47命 2290人肺疾確診2019-11-26 15:37
年僅3歲！ 台南出現今年首例腸病毒重症死亡個案2019-11-26 15:19
天氣轉涼 台南市再添境外登革熱病例2019-11-26 15:16
幾米、卡娜赫拉化身車掌！2款超萌彩繪列車必搭體驗2019-11-26 14:36
台大雲林分院跨團隊合作「胸腔醫學中心」今天啟用2019-11-26 14:34
青少年上網就可買電子煙？消基會點名這幾個大型電商2019-11-26 14:21
腸病毒增四例 台南三歲男童染71型死亡2019-11-26 14:16
電子煙未設限 青少年上網輕易買到2019-11-26 14:14
邊境查驗／IKEA塑膠杯 塑化劑濃度達5.3倍2019-11-26 14:13
腸病毒重症增4例 又1男童不治2019-11-26 14:12
近5成民眾無法判斷病情 仍跑大醫院2019-11-26 14:11
北冕颱風生成 追平11月6颱紀錄2019-11-26 14:10
鼻貼拔除白白的粉刺好過癮？ 大多都是皮脂管絲2019-11-26 14:00
偏鄉貧童光陪伴不夠 永齡基金會分享雙軌解方2019-11-26 13:57
核3廠1號機昨才大修完 發電機冷卻氣體洩漏今停機查修2019-11-26 13:22
小黃瓜抵禦蟲害增產兩成 農業專家靠這招2019-11-26 12:49
癌症非絕症 醫：基因篩檢精準治療可望延長存活率2019-11-26 12:31
疫情近保健康 永康奇美：每年仍需接種流感疫苗2019-11-26 12:19
北市抽驗蔬果農藥殘留量 不合格率高達14.1%2019-11-26 12:15
外送員職業工會成立 將爭取外送機車專用停車格2019-11-26 12:06
影／上班族跛行、小便困難 竟是當低頭族惹禍2019-11-26 12:03
六成西醫不滿健保匿名審查 近三成民眾分級醫療認同度低2019-11-26 11:42
塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀2019-11-26 10:50
11月多達6颱風 天氣風險分析有兩大因素2019-11-26 10:18
第28號颱風 氣象局：北冕生成對台灣無直接影響2019-11-26 10:08
婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果2019-11-26 09:27
日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄2019-11-26 09:24
吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定2019-11-26 07:36
南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭2019-11-26 07:00
健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善2019-11-26 00:39
幼兒護眼 每天戶外活動2小時2019-11-26 00:39
偏方治乾癬 感染險喪命2019-11-26 00:39
按時服藥 愛滋病患產下健康寶寶2019-11-26 00:39
大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風2019-11-26 00:28
阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘2019-11-26 00:22
到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留2019-11-26 00:22
熱門文章
熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌2019-11-25 20:49
北捷「這一站」消失沒人會發現 網轟等車如台鐵等級2019-11-25 17:42
23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金2019-11-25 16:31
大又強！北冕颱風最快26日誕生 28年來11月第6個颱風2019-11-26 00:28
黃金再度來襲！11月26日好市多9大黑色購物節「限定優惠」商品出爐2019-11-25 17:32
日本萬元珍奶用頂級珍稀名茶 台灣網友喊：超浪費2019-11-25 18:04
好市多「黑五特惠」商品大公開 超夯「半熟迷你麵包」10分鐘內完售2019-11-26 11:29
好市多黑五前夕驚見罕景 網跪求賜教：怎麼節制的2019-11-25 20:35
黑色購物節人潮冷清？ 好市多：好酒沉甕底2019-11-26 12:00
日宣布北冕颱風生成 平11月6颱紀錄2019-11-26 09:24
阿嬤浴後安詳離世 她至今難忘2019-11-26 00:22
華堡雙套餐加碼延長！ 漢堡王最新優惠券快收2019-11-25 17:13
塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀2019-11-26 10:50
Angelababy直播臉部按摩 驚見「鼻樑不小心被掰彎了」2019-11-26 11:08
生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識2019-11-25 20:23
到宅沐浴 薪情差、常職災 服務員難留2019-11-26 00:22
桃園鐵路爭議另一種聲音 學者：高架化非長久之計2019-11-25 18:27
直擊／黑色購物節魔力退燒 上午8點好市多內湖店空無一人2019-11-26 10:26
超萌！淡海輕軌主題列車明上路 幾米娃娃進車廂陪搭車2019-11-25 18:36
驚喜度不夠！好市多購物節人潮減2019-11-25 23:04
吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定2019-11-26 07:36
南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭2019-11-26 07:00
史上最大！2019簡單生活節 3大現場必玩活動全攻略2019-11-25 17:09
博恩爸學歷曝光！麻省理工博士+哈佛醫學院講師 網友：天選之人2019-11-26 15:04
【婚姻故事】杜瑞琴／令人哭笑不得的豬隊友2019-11-26 06:00
高鐵點數更好用了 可至超商換咖啡等11種商品2019-11-26 10:55
每日星座運勢／金牛工作獲上級獎勵 愛情好運不斷2019-11-26 00:00
冬季必吃水果之王橘子 撒鹽烤來吃更養生2019-11-25 19:58
500隻Q版石虎大軍 周末快閃集集火車站2019-11-25 17:15
全球限量700組！ PRADA X adidas上市日期曝光2019-11-25 17:18
照過縮小燈的包包！裘莉最愛的Vsling手袋變迷你超可愛2019-11-25 18:47
狗臉有如人臉長眉毛 以為是蠟筆小新惡作劇2019-11-25 17:24
不用13年醞釀 「黑金」蘿蔔可靠生物科技加速熟成2019-11-25 16:52
頂呱呱再推一日限定！ 「一公斤雞」只要280元2019-11-26 13:39
暖暖包、打火機帶上機？搭飛機禁帶的3樣日用品總整理2019-11-25 18:21
骨頭先生變暖男！Kiehls契爾氏倒數日曆帶妳遊覽紐約2019-11-25 21:02
限時3天！入住23間希爾頓「5折」 東京、首爾都能選2019-11-26 13:08
健康你我他／吃維他命Ｃ、B群 腳乾裂改善2019-11-26 00:39
女染愛滋仍生下健康寶寶 醫強調愛滋治療重要性2019-11-25 17:25
景氣差逢選舉公益爆冷 山城弱勢禮物盒買氣剩一成2019-11-26 13:39
留言