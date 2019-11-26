LV、Nuna、Apple都受害！仿冒集團最愛仿的時尚名品

2019-11-26 15:31 DailyView網路溫度計 DailyView網路溫度計



LVMH集團旗下擁有多家知名品牌。路透 分享 facebook 現代人很喜歡在網路上購物，就連精品類商品也會在網路上購買，但許多民眾在網路購買時都會進行「比價」，選擇較低的價格入手，正因為如此，很容易購買到來路不明的商品，收貨時才發現其實買到的東西根本是「假貨」甚至與照片完全不符。近來就有許多大型精品品牌深受「被仿冒」所害，這些「仿冒集團」專門挑選高單價的精品進行仿冒，盜用正版圖片以低廉的價格販售，讓人很難分辨到底是真是假，以下就有3個精品品牌，在坊間可以見到假貨的流通，大家千萬要小心！





➤ 嬰童精品－Nuna

現在因為少子化的關係，許多媽媽為了給寶貝最好的生活成長品質，都會選用品質佳、外型時尚的高級嬰童用品，不過這也成為不肖仿冒業者盯上的市場，風靡全球的嬰童精品Nuna致力於提供良好的嬰童用品，其中最著名的就是旗下的搖搖椅和嬰兒推車，也因為背後商機龐大，這些嬰童商品竟成為了仿冒集團的目標，如果貿然給家中寶貝使用，恐有使用上安全疑慮。



Image Source：翻攝自 Nuna官網

以葉子做為外型打造的搖搖椅是Nuna旗下熱銷的知名商品「LEAF」，有很多名人使用，像是Ella與賈靜雯都是愛用者，有著明星光環的加持，讓該款商品長年熱銷，也因此被仿冒集團給盯上，這些集團利用較差的材質與骨架來製造產品，在臉書或是不明的網路通路以低廉的價格販售，已經有不少消費者受騙，日前Nuna也正式提起訴訟，同時也呼籲消費者為了嬰幼兒的使用安全，不要貪小便宜，到官方指定通路購買才是最好的選擇。



Image Source：翻攝自 Nuna官網／Rakuten樂天市場

➤ 精品包－LOUIS VUITTON（LV）

「LOUIS VUITTON」作為知名度完全是世界級的精品品牌，自然會有不少仿冒商品出現，這些仿冒的包包甚至會選用差不多的皮革來製造，若非仔細觀察車線、防偽編號等，一般人根本難以辨別。今年3月，上海就破獲一個不法得利金額超過台幣4.6億的的仿冒集團，專門製造各種精品名牌包、袋，裡頭就包含了LV。

Image Source：翻攝自 愛品高

而LV的母公司LVMH為了遏止類似的事件發生，也與科技公司合作，開發出能夠即時辨別真偽的程式與設備，只需對包包的皮革、Logo、內部細節進行掃描，短時間內就能鑑定真偽，並認為能夠因此打擊仿冒商，不過最直接能夠防止買到精品假貨的還是要透過經過認證的經銷或者品牌門市才是最佳的採買地點。

Image Source：翻攝自 YouTube／Entrupy

➤ 3C商品－Apple

Apple的系列產品自生產以來，就是許多山寨廠家的頭號仿效目標，不論是iPhone到iPad都有人仿冒，最直接的認證方式就是開機看看作業系統便能清楚知道，通常這類的山寨機都只是仿效「iOS」系統的「android」系統，但消費者經常未能驗證，收到貨才知道受騙上當了，而近日Apple系列產品被仿冒的更嚴重的就是新推出的無線耳機「AirPods Pro」。



Image Source：翻攝自 Apple官網

中國專門生產山寨AirPods的集團，連最新的「AirPods Pro」都能搶快在正版上市的隔幾天就立刻出貨，價格還只要正版的四分之一，甚至還能同樣達到「降噪效果」，儘管Apple試圖從iOS系統端來讓山寨耳機無法連接手機，但也隨後遭到破解，目前已知山寨集團還未能破解的功能，大概就是音樂共享的功能，透過這項功能也可以成為辨別真假的方式之一。

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