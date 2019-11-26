小黃瓜抵禦蟲害增產兩成 農業專家靠這招

2019-11-26 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



農委會台中農改場輔導農友生產安全小黃瓜，應用安全友善資材，如亞磷酸、礦物油、黃色黏板、微生物製劑及微生物肥料等，依小黃瓜不同生育階段，導入病蟲害綜合管理技術，有效降低病蟲危害，且顯著提升小黃瓜產量15%至20%。

台中場表示，小黃瓜為連續性採收作物，生育期間易遭受病毒病、萎凋病、白粉病、露菌病、蚜蟲、銀葉粉蝨、薊馬及瓜螟等多種病蟲危害，採收期農民若噴施化學藥劑進行防治，恐衍生出農藥殘留疑慮。

因此，為解決小黃瓜農民防治需求，農改場專家利用研發的液化澱粉芽孢桿菌-Tcba05與Tcb45菌株，產製成發酵液後，在栽培初期澆灌，可抑制土壤傳播病害；開花結果期則澆灌Tcb45500倍稀釋液2至3次，有助於根系生長及增加開花數。

此外，在栽培期間另外搭配亞磷酸與礦物油防治葉部病害，噴施蘇力菌與懸掛黃色黏蟲板降低蟲害族群，以全方位進行病蟲害綜合管理。

根據台中農改場試驗結果顯示，綜合管理技術可降低病毒病及露菌病發生率達50%以上，並增加2倍開花數，進而提升15%至20% 的單位面積產量。