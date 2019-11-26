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癌症非絕症 醫：基因篩檢精準治療可望延長存活率

2019-11-26 12:31聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

一名婦人五年前發現罹患肺腺癌合併腎上腺轉移，接受化學治療出現掉髮、疲倦、食慾下降等副作用，且確診一年後腦部也發生轉移，認為治療無效又影響生活品質，要求不要繼續治療。後經過基因檢測，確診為她是ALK罕見行肺癌，透過對應的標靶藥物治療，現在病情控制良好。

收治這名婦人的雙和醫院胸腔內科主治醫師李岡遠表示，台灣一年新診斷肺癌病人約一萬三千名，其中非小細胞肺癌佔85％，又以肺腺癌最為常見。這類病人通常都沒有抽菸史，因基因突變導致腫瘤細胞增生。而產生治病基因突變包含EGFR、ALK、ROS1、BRAF等，其中又以EGFR基因突變佔50％至60％最常見。

李岡遠表示，由於肺沒有痛覺神經，因此肺癌初期不痛、不喘也不會咳嗽，通常壓迫到神經產生症狀發現時，已是晚期。過去受限於檢測技術，未採取任何治療的病人平均存活四到六個月，採取化學治療平均也僅存活一年。但隨著技術提升，一旦透過檢測知道是哪些基因突變，便可以更精準使用相對應的標靶藥物，延長存活期三到四年。

李岡遠表示，三種基因包括EGFR、ALK、ROS1都有健保給付檢測和標靶，建議病友及早就醫、透過檢測積極治療。台灣全癌症病友連線理事長林葳婕也表示，不要再聽到癌症就覺得是絕症，不同癌症的治療方式不同，以肺癌為例，確認突變的基因並且使用正確標靶藥物的精準醫療很重要。

李岡遠表示，建議肺癌病友及早就醫、透過基因檢測積極治療。記者楊雅棠／攝影
李岡遠表示，建議肺癌病友及早就醫、透過基因檢測積極治療。記者楊雅棠／攝影
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基因肺癌癌症

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