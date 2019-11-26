疫情近保健康 永康奇美：每年仍需接種流感疫苗

2019-11-26 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



近日氣溫逐漸下降，日夜溫差大，流感疫情逐漸升溫，永康奇美醫學中心籲請為確保健康，建議民眾仍須接種流感疫苗。

奇美醫學中心家庭醫學部主治醫師李明昕說，流行性感冒不同一般的感冒，易引起併發症。民眾若出現發燒、頭痛、明顯肌肉痠痛和疲倦，就須警覺可能是流感，應速就醫。

他指出，流感是由流感病毒引起急性呼吸道感染疾病。流感病毒有A-D型，其中A型(常見為H1N1與H3N2)及B型流感病毒不斷輪流，成為人類季節性流感主要病毒種類，在台灣約11月開始，流感疫情就會緩慢上升，至隔年農曆春節前後達到高峰，3月後逐漸下降，早施打疫苗，可有效避免感染及傳播。

李明昕說，一般疫苗施打約2至4周才能產生保護力，疫苗效果維持約4至6個月；根據國外文獻，流感疫苗保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80%，對健康成年人有70至90%保護效果；對老年人可減少50至60%嚴重性及併發症，可減少80%死亡率。

今年提供公費流感疫苗全面升級四價，包含4種不活化病毒，兩種A型(H1N1、H3N2)和兩種B型流感病毒。流感疫苗接種前必須先經醫師評估診察，決定能否接種。完成流感疫苗接種，建議高風險及高傳播族群早接種疫苗，讓整個流感季均有保護力。

奇美醫學中心說，公費流感疫苗施打期程依序為民國108年11月15日起為學生及醫事人員；108年12月8日起，65歲以上長者、6個月以上至國小入學前幼兒；109年1月1日起，50-64歲成人、衛生等防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫人員、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員、具有潛在疾病者「包括高風險慢性病人（含BMI≧30）、罕見疾病人者及重大傷病人者」。

而不符公費疫苗施打族群，亦可考慮自費施打，民眾若至奇美醫學中心就醫時，若經醫師評估可接種疫苗，當診即可安排。若單純想接受疫苗接種，可掛號家庭醫學科。