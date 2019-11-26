北市抽驗蔬果農藥殘留量 不合格率高達14.1%

2019-11-26 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



台北市衛生局定期到市場、蔬果零售業者、餐飲店等處，抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，今公布10月份抽驗結果，共抽驗85件蔬果產品，其中12件不符規定，不合格率高達14.1%，包含芒果、豌豆和茄子等，衛生局表示，抽驗不合格產品已全面下架，並移請各縣市衛生局溯源追查。

10月份抽驗12件不符規定蔬果產品，芒果1件檢出3項殘留農藥不符規定；豌豆1件檢出2項殘留農藥不符規定；紅柿、長豆、龍眼、茄子、火龍果、紅鳳菜、木瓜、芥藍芽各1件及青江菜2件，各檢出1項殘留農藥不符規定，其中多以殘留殺蟲劑超標為主。

依據食品安全衛生管理法規定，殘留農藥違規可處分責任業者6萬元到2億元罰鍰，販售業者若無法交代來源，則可處3萬元到300萬元罰鍰，衛生局表示，目前已要求販售端下架違規蔬果，而來自外縣市的貨源，則移請各地方衛生局溯源處理。

另外，台北農產運銷公司將依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次則廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。