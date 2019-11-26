外送員職業工會成立 將爭取外送機車專用停車格

2019-11-26 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



網路外送餐飲業蓬勃發展，台北市網路平台外送員職業工會宣布正式成立。工會統計，目前全台外送員人數約達五萬多人，預期隨著外送平台到其他地區拓點，未來人數會更多。工會表示，除了規畫意外傷害保險、免費律師諮詢服務之外，未來還要爭取外送機車專用停車格，讓外送員安心送餐。

日前外送員交通事故案件不斷，工會指出，歡迎各平台的外送員、無一定雇主、自營業者都可以加入工會，就可以加入勞保、健保的保障，在外送服務過程中，能更加安全與放心。

工會表示，勞健保繳交的費用以月薪2萬4000元計算，勞保費用每月1472元、健保費用每月675元，工會會費每月300元。而保費會依照職等的級距不同，費用也會有不同的調整。入會後的外送員還可以多享有免費100萬元商業團體意外傷害保險、免費律師諮詢等保障與服務。

工會表示，未來將成立教育訓練機構來協助每位外送人員的教育訓練，也可以讓網路平台業者妥託代訓，訓練完後就可以正式上路服務。此外，也已經提案爭取在一些送餐熱門的區域與路段設置外送機車專用停車格，讓外送員容易停放車輛安心送餐、免除被開罰單的擔憂，也讓市容整體看起來更加的美觀。

工會理事長鄭力嘉表示，很多外送員都說，外送時，常常機車要停在路邊到樓上送餐，送餐回來之後卻發現被夾一張罰單，他說，如果外送的車輛亂停，可能會有違規停車罰款的部分，台北市有貨車專有停車格，也有計程車招呼站，因此也希望可以幫外送夥伴爭取這個權益。