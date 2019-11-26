影／上班族跛行、小便困難 竟是當低頭族惹禍

2019-11-26 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



長期當低頭族小心有癱瘓危機。46歲上班族男性經常感到頸部痠痛，近日越來越嚴重，出現雙腳緊繃、走路一拐一拐的，甚至小便尿不出來。醫師檢查後發現是頸部「長骨刺」導致脊髓壓迫病變。原因是長時間打電腦、低頭滑手機釀禍。醫師表示，長期脊髓壓迫若未及時治療，恐有癱瘓可能。

收治該患者的書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，人體全身的動作皆由大腦操控，而頸部脊髓則連結大腦與四肢間的連結。當頸部脊髓受到壓迫時，會先產生下肢肌肉僵直，走路無法協調等症狀，很類似漸凍症。

該男臨床檢查發現是頸部脊髓病變，導致雙腳同時出現緊繃及無力現象，進一步核磁共振後，證實為頸椎退化伴隨椎間盤突出，俗稱「長骨刺」，導致脊髓壓迫變形。

黃啟訓說，經詳細詢問該男生活習慣才得知，他上班時經常需要打電腦，回到家又喜歡低頭滑手機，由於長期姿勢不良，才會造成頸部椎間盤突出壓迫脊髓。他指出，此時如果跌倒，或被朋友用力拍肩、突然煞車撞擊等，都可能導致癱瘓，所幸經由頸椎手術，及時解除癱瘓危機。