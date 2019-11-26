六成西醫不滿健保匿名審查 近三成民眾分級醫療認同度低

2019-11-26 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



衛福部健保署長期推動分級醫療，即大病去大醫院、小病去小診所，藉此促進醫療院所分工且提升效率。不過，最新調查顯示，近三成民眾對健保分級醫療政策認同度低；進一步分析，有七成民眾認為大醫院較專業、近五成民眾無法自己辨別疾病嚴重度，仍傾向往大醫院跑。

衛福部健保署舉辦發展資料治理於健保服務之創新模式研究成果發表會，會中公布108年民眾就醫權益調查及醫師對健保滿意度的調查結果。調查顯示，近九成（89.7%）民眾對健保的服務滿意、創近年新高，不過醫界整體滿意度僅三成出頭。

國立陽明大學醫務管理研究所教授林寬佳受委託執行民眾就醫權益調查。調查顯示，看診經驗是影響民眾滿意度最大因素；四成一的民眾滿意就醫可近性，四成一的民眾滿意健保減輕醫療負擔，不過針對收費合理與否僅有一成九的人表示滿意，醫療品質保障與醫療人員服務分別只剩8%與2%滿意。

調查也發現，超過七成民眾認同健保分級醫療政策，但也有近三成民眾認同度低。林寬佳表示，進一步分析，有七成民眾認為大醫院的專業普遍較好，近五成民眾無法自我辨識輕症與疾病嚴重度的高低，這些均是行為改變的阻力，還需要官方持續宣導強化民眾對基層醫療的信任。