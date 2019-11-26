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MLB／馬林魚正式釋出陳偉殷 經紀公司上工了！

塑化劑超標5.3倍 IKEA進口隨行杯遭退運銷毀

2019-11-26 10:50聯合報 記者羅真／台北即時報導

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格清單，其中包括知名品牌宜家家居（IKEA）自印度進口的TROLIGTVIS塑膠隨行杯，經檢出塑化劑濃度是我國標準的5.3倍；不符規定的產品共計2.3公斤，已依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署表示，依據「食品器具容器包裝衛生標準」，隨行杯塑膠類經由正庚烷（25℃，1小時）溶出試驗，鄰苯二甲酸二丁酯（DBP）的合格標準為0.3 ppm以下。然而，宜家家居（IKEA）10月2日申請報驗的TROLIGTVIS塑膠隨行杯，經檢出鄰苯二甲酸二丁酯為1.6 ppm，有違食品安全衛生管理法規定。

衛福部2011年曾公布我國鄰苯二甲酸酯類塑化劑的每日耐受量參考值，鄰苯二甲酸二丁酯為每日每公斤體重為0.01毫克。以60公斤的成人為例加以換算，每日攝取上限為0.6毫克。

台北榮民總醫院臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，邊境查驗進行的溶出試驗有添加溶劑，平時生活中使用這組塑膠杯可能沒這麼容易溶出塑化劑。但假設最壞情形，民眾用這組塑膠杯盛裝熱水、陸續喝下1000毫升，那麼就會喝進1.6毫克的鄰苯二甲酸二丁酯，數值已超過每日攝取上限。

楊振昌表示，一般來說，塑化劑沒有急性毒性，但長期使用會造成慢性毒性。研究顯示，長期暴露於塑化劑可能影響男性生殖器官發育不全、男性不孕、女性性早熟、女性乳癌以及影響甲狀腺功能等。因此，建議盡可能減少使用塑膠製品、不用塑膠袋裝熱食、以不鏽鋼或陶瓷容器取代塑膠容器等；如果外出帶水杯講求輕便，建議選用耐熱較高的五號聚丙烯（PP）製品。

宜家家居（IKEA）自印度進口的「TROLIGTVIS隨行杯」，經檢出塑化劑不符...
宜家家居（IKEA）自印度進口的「TROLIGTVIS隨行杯」，經檢出塑化劑不符我國規定，已遭退運或銷毀。圖／衛福部食藥署提供
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塑化劑IKEA

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