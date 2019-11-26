婦人糖尿病未控制 引來視力退化後果

2019-11-26 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



一名70歲婦人近幾個月雙眼視力越來越模糊，但眼睛不會痛也不會癢，一開始以為只是白內障變嚴重，不以為意，但視力卻持續退化。醫師檢查發現，婦人是因糖尿病未定期追蹤控制，導致視網膜病變合併黃斑部水腫，視力退化至僅有0.2，所幸透過玻璃體內藥物注射治療並控制血糖，視力才恢復。

亞洲大學附屬醫院眼科部醫師黃毓璇指出，患者兩眼的水晶體僅有輕微白內障，並非造成視力不良主要原因，經進一步散瞳檢查才發現，患者雙眼視網膜皆有許多小出血點、脂肪滲漏和黃斑部水腫，是典型糖尿病視網膜病變的表現，與未妥善控制糖尿病有關。安排抽血後，果然發現糖尿病控制不佳，造成視網膜病變。

她說，糖尿病會造成全身小血管病變，其中就包括眼睛視網膜的血管，而糖尿病視網膜病變是成年人失明的主要原因之一，患有糖尿病的民眾5至10年後，都有發生視網膜病變的可能性。

初期的糖尿病視網膜病變患者通常沒有症狀，視力也不會明顯變化，唯有透過眼底篩檢和定期追蹤才能早期發現。若等到患者自覺視力惡化才就診，通常已有中度以上的病變。

早期的糖尿病視網膜病變可先觀察追蹤合併積極血糖控制，中度的糖尿病視網膜病變則可能需要接受雷射、玻璃體內藥物注射治療並預防惡化，一旦沒有定期追蹤治療，糖尿病視網膜病變可能合併黃斑部水腫、玻璃體出血、青光眼，造成視力大幅下降，嚴重者甚至可能導致視網膜剝離，恐有失明的危險。