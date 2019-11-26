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氣象局預估北冕颱風今生成 將平11月6颱紀錄

2019-11-26 09:24聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局表示，太平洋地區目前一個熱帶性低氣壓，預計今天就會生成為北冕颱風（Kammuri）。北冕未來還可能生成為中度颱風，預計往菲律賓方向移動，不會直接影響台灣。氣象局指出，北冕颱風生成後，將平歷年11月有6個颱風的紀錄。

根據氣象局預報資料顯示，目前太平洋地區有一個熱帶性低氣壓，以每小時33公里速度，向西北西進行。劉沛騰表示，這個熱帶性低氣壓所楚的環境非常適合發展，有發展成為颱風的趨勢，且未來形成颱風之後，強度還可能會持續增強為中度颱風。

預測路徑方面，劉沛騰說，預計颱風生成後，將往菲律賓方向移動，等通過關島之後，會稍微滯留、偏北，滯留一、兩天之後，會再往西邊菲律賓方向移動。

劉沛騰表示，因為未來這段時間，台灣受到冷高壓勢力影響，所以颱風不容易直接影響台灣，但是是否有間接影響，還要觀察。

劉沛騰表示，北冕颱風若形成，將成為今年第27號，也是11月第6個颱風，將平1964年、1991年的紀錄。至於今年颱風比較多的原因，劉沛騰表示，這需要長期的分析與觀測，才會比較清楚原因。

未來天氣方面，劉沛騰表示，周五前仍是東北季風影響的環境，北部、東半部都有局部下雨情形，今天大台北東側、基隆北海岸、宜蘭是明顯降雨地區，要特別留意，西半部則是可以看到陽光的天氣。

劉沛騰說，今天北部高溫21到23度，明天溫度會略上升一度，但周四又有比較冷的空氣，氣溫會再下降，預計周四到周五清晨最冷，中部以北低溫15、16度，周六東北季風減弱，天氣轉穩定，氣溫再回升，但下周一開始，又有一個強勁的東北季風影響台灣，溫度會再降。

太平洋地區目前一個熱帶性低氣壓，預計今天就會生成為北冕颱風（Kammuri）。圖...
太平洋地區目前一個熱帶性低氣壓，預計今天就會生成為北冕颱風（Kammuri）。圖／氣象局提供
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颱風

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