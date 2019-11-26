吳德榮：冷空氣三天一波北台灣濕涼、中南部穩定

2019-11-26 07:36 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／台北即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，未來一周冷空氣三天一波，且可能一波比一波強一些。第一波今晨抵達，北台灣濕涼，中南部受影響較小。

吳德榮說，最新（25日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天迎風面北部、東北部及東部仍有局部雨，以北海岸、北部山區及東北部降雨較明顯，北台灣濕涼；背風面受為多雲時晴，早晚涼。北部氣溫約在17至23度、中部18至28度、南部18至30度、東部17至29度。

他指出，明天水氣略減，降雨偏在北海岸、北部山區及東北部，北台灣白天氣溫略升；中南部仍是白天舒適、早晚涼。

另一波東北季風南下在周四，吳德榮表示，迎風面有局部雨，周五至下周日（12月1日）白天水氣再減少、北部平地天氣好轉，只是北海岸、北部山區、東北部及東部仍有零星短暫降雨的機率。他說，這波冷空氣比前一波略強，所以周四、五北台灣偏涼微冷，預估周四晚、周五清晨的空曠地區，可降至14、15度。

吳德榮表示，周六、下周日白天氣溫回升、背風面天氣穩定。下周日晚起又有較前兩波略強的冷空氣南下，天氣轉冷。不過因在模式模擬後期，抵達時間及強度仍在調整。

根據中央氣象局今晨2時「路徑潛勢預測圖及最新模式模擬顯示，熱帶低壓在關島附近海面發展中。吳德榮指出，今晚至明天即有發展成颱的機率。雖不致接近台灣附近，但若成颱且被命名，則平了11月颱風生成數最多（6個）的記錄。

中央氣象局提醒，今基隆北海岸、宜蘭及大台北山區，下雨時間長容易有局部大雨發生，中南部山區也有小範圍降雨；氣溫方面，白天桃園以北及宜蘭高溫只有20度左右，整天感受偏涼，而竹苗及花蓮約23、24度，其他地方仍可達26至29度，南北溫差大。