南投冬季高海拔賞紅葉 塔塔加、杉林溪有看頭

2019-11-26 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／即時報導



天氣愈來愈涼，又是紅葉的季節，南投縣內過去賞楓的景點以奧萬大為主，但近些年的暖冬現象，讓滿山紅葉的盛況已大不如前了，但玉山國家公園指出，隨著上周霜降之後，低溫使得台21線新中橫的公路兩旁，以及塔塔加步道都有了美麗的紅榨槭的身影，伴隨著杉林溪水杉林於本月初轉為金黃色進而橘紅色，高海拔的南投縣，也有紅葉的景觀。

玉管處表示，玉山塔塔加園區原本受暖冬影響，今年楓葉轉色較為零星，原本預估要到12月初，才會進入轉色期的賞楓高峰，但上周氣溫下降，路旁草地結霜後，包括新中橫沿線及塔塔加步道兩旁的變葉植物，以紅榨槭為主，尤其是在遊客中心前的紅葉，由於地處海拔2600公尺，都開始正常轉色。

特別是塔塔加步道往石山路段，目前葉子已轉黃部分泛紅，玉管處預估再一周左右會變紅，如果濕度夠，整個山坡變葉木會大幅轉紅，目前排雲登山服務中心周邊紅榨槭，隨著冬意漸強翻紅速度加快，從綠轉黃後樹葉將慢慢變紅，，呈現一片通紅變色景象。

南投林管處表示，奧萬大過去是最著名的賞楓聖地，原本擁有全國最大的天然楓香純林，遊樂區內的變葉木樹種以青楓、楓香為主，但多年前遭多個颱風侵襲掩埋後，楓林區從原先的10公頃只剩8公頃，加上最美的楓林步道已毀壞不再復建，目前多數只變黃而已，預估今年楓況要到12月再視低溫情況，才會有樹葉大量變紅的可能。