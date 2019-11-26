大又強！北冕颱風最快明誕生 28年來11月第6個颱風

2019-11-26 00:28 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書提醒，今年第28號颱風北冕將有機會在26日誕生，這也將是今年11月形成的第6個颱風，自1991年以來再度於11月有6個颱風出現。

吳聖宇表示，雖然時序即將入冬，但太平洋高壓位置依然偏北，導致熱帶洋面上的擾動持續活躍，相對地西風帶系統還是較為偏北，因此台灣到目前為止溫度仍然不夠冷。