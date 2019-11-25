不能凌駕政府？包正豪酸林佳龍：祖師爺邏輯好棒棒

2019-11-25 22:40 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



交通部選前推軌道建設，被質疑不符審查程序。審查委員之一的、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄辭職表達不滿，交通部長林佳龍回指「國家重要建設不應被少數人否決」引發學界反彈，交通部政次黃玉霖表示「部分學者沒有參與開會，也不了解開會過程、決議內容，就說交通部違反程序」，淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪直酸林佳龍「祖師爺就是祖師爺，甘拜下風。」

包正豪在臉書寫到，他是沒當過交通部的審查委員，但審查和諮詢這兩種意義不同，應該蠻明顯的。前者職司審查，有決定權；後者備顧問，愛聽不聽，看你政府啊！現在說「沒參加會議的教授」不了解程序，這是否有點詭異？「因為提起連署的那位，正好是你交通部審查委員欸！」

包正豪寫到，林佳龍還說「少數人不該凌駕政府」（國家重要建設不應該被少數人否決），按照林佳龍這位「祖師爺」的邏輯，那何必設「審查委員」呢？政府自己決定就好，幹嘛審查？還有喔，「少數人不該凌駕政府」如果為真，「那我不知道過去民進黨是國會少數的時候，到底抗爭個屁啊！你們少數人欸，竟然敢凌駕政府！」