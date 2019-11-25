林佳龍失言引發學者連署反撲 交通部：尊重、感謝

2019-11-25 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



交通部長林佳龍。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 淡江大學運管系教授張勝雄發起重大交通建設公開審議機制連署，連署名單幾乎涵蓋國內有交通科系的各大專院校，更不乏多名曾參與交通審查的學者專家。交通部表示，尊重、感謝個別審查委員的針對近期建設案持有不同意見。

交通部表示，政府規畫運輸建設的政策，必須充分評估地方需求、國土規畫、區域發展、生態保育等多層面的考量，對於包括連署者在內的專家學者，長期以來協助政府部門把關公共建設，交通部絕對尊重，也由衷感謝；林佳龍部長也曾是學者，無論擔任公職或在民間服務，都相當尊重學者，在交通部道安委員會等相關會議，也有許多政策都借重、仰賴專家學者的專業。

交通部指出，鐵路立體化等政策，涉及地方及都市發展，更攸關民眾行的安全，近年來包括桃園、台中、彰化、嘉義、宜蘭等地方首長，基於城市建設的願景及政見實現，都積極爭取鐵路立體化；但過去全國鐵路建設的立體化，中央把提案權交給地方，卻又設下諸多限制，導致近年來無一鐵路立體化計畫通過，因此交通部調整機制，由中央負起整合鐵道路廊安全的責任，但在未來的審查程序，仍須繼續借重專家學者的寶貴意見。

交通部表示，在審查的程序中，個別審查委員的意見也都有納入考量，並據以優化，相關建設除了財務效率的評估，仍須考量營運安全及區域發展，現行全國還有420個鐵路平交道，更需要進一步安全改善。

交通部表示，尊重、感謝個別審查委員的針對近期建設案持有不同意見，也會參考連署提出的建言，讓未來的公共建設能夠更符合全國鐵道政策規畫及地方需求，並持續兼顧專家學者的專業。