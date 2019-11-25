熱愛三鐵、定期健診 聯安創辦人李文雄死於胰臟癌

2019-11-25 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ／新加坡即時報導



被譽為國內健檢界第一交椅的聯安診所總經理李文雄，上周五（22日）不幸死於胰臟癌，震驚醫療界。聯安25日晚間發表聲明，李文雄總經理於2019年11月22日晚，在家人陪伴下，因胰臟癌於家中安詳辭世。

李文雄於2018年1月在自家健診機構接受高階影像健診時，意外在胰臟發現腫瘤，立即轉至台北某醫學中心接受治療，期間病情穩定，還多次出國，今年9月還在聯安同仁歌聲中，歡度61歲大壽。

沒想到過完生日後，病情直轉而下，整個人沒有精神，食欲變差，上周五告訴家人，自己很累，想睡覺，沒想到這一睡，就沒再醒來，安詳平靜地離開人世。

聯安在聲明中感謝各界關心，依循代理人制度，由聯安預防醫學機構曾碧娟副總經理暫時接任一職，繼續帶領聯安全體團隊秉持李文雄總經理創立初衷，為預防醫學開創更多健康的新途徑，以為全體人類找健康為職志，持續不懈的努力。聯安管理團隊亦已籌劃治喪事宜，全力協助家屬為李總經理獻上最真摯的祝福。

胰臟癌被喻為最險惡的腫瘤，因為症狀不明顯，且擴散快，確診時大都已經到了晚期，因此，預後相當差，平均存活期僅二至三個月。蘋果創辦人賈伯斯、名嘴劉俊耀、演員李麗鳳均因胰臟癌而病逝。