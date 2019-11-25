即時短評＠瞧瞧林佳龍如何示範傲慢

2019-11-25 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



林佳龍從1月14日接任交通部長以來，陸續核定嘉義、彰化、宜蘭、桃園鐵路立體化及高鐵南延東延，總經費超過四千億以上，審查爭議一樁接一樁不曾停過，原因就在林佳龍心中的「大算盤」就是堅持一句「投資才能創造需求」，卻也成為蔡政府團隊不尊重專業第一代言人。

林佳龍上任後強推軌道建設，淡江大學教授張勝雄怒辭審查委員後，林佳龍一句「不讓能讓個人意見凌駕政府」引發學界反撲，張勝雄發起的連署在短短28小時超過844人連署，這不僅是終於有學者願意挑戰行之有年的審查陋習，更有學者直言這是對林佳龍「不尊重專業、不尊重程序、沒有禮貌」的抗議。

林佳龍的態度有跡可循。回顧今年7月17日，林佳龍接受台北之音「周玉蔻嗆新聞」訪問時，在節目進廣告與周玉蔻閒聊時，針對軌道建設議題說了一句「我們都念到博士，也都世界經驗那麼多，怎麼會輸一個工程專家、一個鐵道學者？」已充分表達林佳龍看待學者的傲慢心態。

當時正是學者反彈高鐵南延計畫的時刻。事實上，早從去年7月鐵路立體化爭議不斷時，張勝雄就曾發起連署，呼籲鐵路立體化審查案暫停，要求交通部重啟政策評估，在賀陳旦擔任交通部長時曾允諾公開審查資訊，但吳宏謀接任交通部長後不了了之，林佳龍進入交通部後更直接加速逆轉。

早在林佳龍在進入交通部時，就曾遭外界質疑「沒有交通專業」，但當時交通界對他期許是「用對的人就好」，也有官員稱讚，雖然林佳龍不懂，但他很用功學，加上「對上溝通佳」，可替同事撐出空間、在政院更說得上話。但10個月下來，龍對大建設的執著卻一再翻轉期待。

相較當時鐵路立體化，交通學界還有正反異見，但近來一連串的爭議軌道建設，學界幾乎難以找到支持聲音，面對每次審查內容曝光的反彈，林佳龍選擇的不是溝通，而是直接修要點、卻是取消自償率，封殺會「講真話」的學者，對外宣稱的「加速溝通」更如閉門造居。

隨著一次次審查紀錄曝光，也才讓外界發現多次會議外聘學者根本不到半數出席，所謂的「個人凌駕專業」，攤開會議紀錄更直接可見多數審查委員質疑反彈後，但主席拍板通過，就在反彈聲浪愈來愈大後，審查委員突然變成「諮詢性質」，委員的意見只是參考用，在關鍵時刻忽然不重要了。

林佳龍一句「個別學者不該凌駕政府」引起學界群起反彈，外界認為是失言、是放火，但如他所曾說的，「看遍世界」、「念到博士」的他最棒，對他來說，或許這才是內心話。