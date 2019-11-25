超萌！淡海輕軌主題列車明上路 幾米娃娃進車廂陪搭車

2019-11-25 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



淡海輕軌通車將滿周年，新北捷運公司將幾米公共藝術從月台延伸到列車上，推出全球首發的奇幻森林、動物樂園與漂浮城市等3列幾米主題列車，除全車身彩繪，車內也設計「閉上眼睛一下下」繪本娃娃陪伴搭車，搭列車就像走入幾米繪本世界，明起至12月15日，紅樹林站月台固定每天將會停放1列車供民眾拍照欣賞，其餘2列車將在整點發車。

新北市長侯友宜今天主持主題列車亮相儀式，侯友宜表示，這一次特別把幾米的藝術放進3列車裡，用奇幻森林、動物樂園、漂浮城市整個意象展現在列車裡，讓公共藝術走到車廂內；另外輕軌年底預計還有3站要完工、明年初會通車，至於未來到底要不要接到淡水老街，這部分還要再協調溝通。

新北捷運公司表示，淡海輕軌綠山線11個車站都由幾米量身打造公共藝術作品，去年底通車至今，吸引超過350萬人次前來搭乘，儼然成為淡水最新的觀光亮點，適逢通車滿周年，明起推出3列幾米主題列車與數位導覽系統，讓淡海輕軌變身成為移動式藝術展演空間，預期可吸引另一波參觀搭乘的人潮。

明天起至12月15日，每天將固定時段有1列車停放於紅樹林站月台，供民眾拍照欣賞，另外2列車將於每日整點發車。新北捷運公司表示，固定停放的列車時間為平日下午1點至4點，以及假日上午9點至傍晚5點，歡迎民眾前往拍照。

新北捷運公司也開發AR數位導覽系統，將淡海輕軌特色、幾米公共藝術介紹及周邊景點與商家等資訊，以多元方式呈現，同時推出2款與Facebook及Instagram結合的AR特效相機與2款數位互動小遊戲，更添趣味；乘客只要掃列車上的導覽系統專屬QR code，可輕鬆使用數位導覽服務，未來也將持續整合淡海輕軌沿線周邊景點與美食資訊。