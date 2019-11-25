桃園鐵路爭議另一種聲音 學者：高架化非長久之計

2019-11-25 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／即時報導



交通部通過桃園鐵路地下化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 桃園鐵路地下化議題引發爭議，還有委員批評鐵路地下化是錢坑憤而請辭。但中央大學應用地質所教授李錫堤表示，包括桃園在內的北台灣，將來一定會發展成一個都會，在這種趨勢之下，應該要考量到未來會有這種發展，高架化雖然便宜工程也快，但不是長久之計，至於經費，他說，桃園地質好，所以即使長度跟台北差不多，但經費比較低。

李錫堤表示，世界上大的都會範圍是一百公里，從基隆到新竹不過是90公里，包括桃園在內的北台灣，將來一定會發展成一個都會，李錫堤表示，雖說高架化比較便宜又比較快，但是不是長久之計，而且如果做了高架化，將來又要再改為地下化，是不容易的事情，也會困難很多。

李錫堤表示，桃園的天然條件很好，地質軟硬適中，而且不會有洪水氾濫的問題，他說，桃園鐵路地下化成本是1056億元，但就是因為桃園的地質比較好，所以長度跟台北差不多，但是可以花得少一點。

李錫堤表示，有關桃園的鐵路地下化經費，未來是否會再增加，這點需要再進行全民監督，但是鐵路地下化是必要的趨勢跟規畫。

李錫堤並不是交通部的審查委員，他說，他是看到這個議題有感而發，因此才對外發表建言。李錫堤是上一屆環評委員。他說，他在當環評委員的時候，也有遇到委員很堅持自己的意見，還退席抗議，他自己是從比較宏觀的角度看問題，不會卡在一個小問題上，動彈不得。他說，不管是交通規畫、區域規畫，或者是環評等都應該要從各個角度來看，不要只是在一個角度上，一直爭執。