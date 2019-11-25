暖暖包、打火機帶上機？搭飛機禁帶的3樣日用品總整理

2019-11-25 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



出國旅遊總有些常用物品需要一起帶出國，但部分用品要看情況放在隨身或托運行李，否則就只能過安檢忍痛丟掉或是還得打開行李箱拿出來。為了避免出遊第一天就掃興，本報整理出需托運及可隨身攜帶的3樣常見物品，如暖暖包、打火機或是旅客出國旅遊前可參考，以免誤踩規範。

1.暖暖包

前往較為寒冷的國家，暖暖包幾乎是每個旅客必備用品。但帶出國才突然想到暖暖包算不算易燃物品？而擔心可能過安檢被沒收。

其實，市面上常見暖暖包，多半是用鐵粉及食鹽製作，若是開封後放在外套口袋，或是未開封放在隨身行李，通過安檢時會被要求拿出來檢查。但由於各國的機場安檢規定不同，部分海關人員會要求暖暖包拿出來丟掉，因此建議還是放在托運行李為佳。

不過，倘若攜帶的是充電式暖暖包，依照航空保安規定，鋰電池不可托運，必須放在手提隨身行李內，若是攜帶這類型暖暖包，要記得隨身攜帶。

2.打火機

癮君子出國旅遊，總是要帶著打火機，才可以不管在哪都能來一根。不過，打火機僅限定放置在手提隨身行李中，不可放在托運行李。此外，即使可以隨身攜帶一枚打火機，但各國機場要求不同，部分國家或地區要求旅客不論身上或行李都不行攜帶打火機，像是中國大陸，建議先看過相關規定確定可以攜帶再帶。此外，防風式打火機不論手提行李或是托運行李都禁止攜帶。

3.行動電源

現代人人手一支手機，行動電源絕對是必備用品，不過卻也是最容易放錯的用品。許多旅客在機場櫃檯Check in的時候，地勤人員一定會提醒托運行李中不得放行動電源，但即便如此，仍常常有旅客「忘了」，而將行動電源放到托運行李中。但隨著這幾年的宣導，大多數旅客都知道不得放行動電源在托運行李，只能夠手提上飛機。

除了不得放置托運行李規定外，行動電源帶上機也須符合相關規定，像是行動電源額定能量不超過100Wh，超過就需經過航空公司批准後才可以攜帶，最高不可超過160Wh，而且每個旅客不得攜帶超過2個行動電源。此外，若是未標明額定能量的行動電源，也嚴禁攜帶。若是誤觸規範，只能做出自棄處理。