生理食鹽水多附瓶蓋有何功用？ 專家解說讓網友長知識

2019-11-25 20:23 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友買了大瓶食鹽水，一旁還附上了透明的圓形小蓋子，讓他不禁好奇「這個圓形物體到底有什麼作用？」圖擷自爆系知識家 分享 facebook

一名男網友買了大瓶的食鹽水，包裝內除了有可供隨身攜帶的小瓶食鹽水，一旁還附上了透明的圓形小蓋子，由於大瓶的食鹽水本身就有綠色的瓶蓋在上方，讓這名網友不禁好奇的詢問廣大網友「這個圓形物體到底有什麼作用？」因為他覺得該物體像蓋子卻又沒地方給它蓋。直到內行網友曝光解答後，原PO才興奮的直呼「終於找到這小瓶蓋的功用了！」

原PO昨（24）日在《爆系知識家》貼出照片，只見他買了一瓶軟性隱形眼鏡的沖洗液，旁邊還附贈了隨身瓶，但在大瓶的罐子上卻有一個不知名的透明圓形物體，像是蓋子又像是漱口杯，若是瓶蓋又不知道蓋在哪裡，因為瓶子上已有專屬的蓋子，不禁讓人好奇，這個蓋子到底有何功用。

PO文一出後，立刻吸引網友瘋狂留言解答，有網友表示「應該是開蓋後暫時放蓋子的位置」、「用來洗鏡片的吧」、「那是放蓋子的啦」、「那是試飲杯」、「感覺可以當尿壺」、「我都直接丟掉」。

但其實真正答案是「隨身瓶的蓋子」，當附贈的隨身瓶沒有一次用完時，就可以把它蓋上去當蓋子使用。許多知道該用途的網友也紛紛回應「那個蓋子留著，之後出去旅行買小瓶的生理食鹽水還能派上用場」、「小分裝瓶的瓶蓋，超級好用」。得知後的網友則興奮的說「我每次用那麼久每次都不知道要怎麼用，這次感覺長知識了！」、「長知識了，不然我都一次丟掉」、「這樣的設計真的很貼心，就不用帶一大瓶出門了，還不怕灑出來」。