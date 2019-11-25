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消基會解跨境爭議 泰國成合作夥伴

2019-11-25 17:49台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

消基會（左）、泰國消費者協會（右）跨境消費爭議合作備忘錄簽訂儀式，正式達成對消費...
消基會（左）、泰國消費者協會（右）跨境消費爭議合作備忘錄簽訂儀式，正式達成對消費者的維權協議。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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泰國旅遊怕買到瑕疵品？消基會簽跨境協議給保障！消費者文教基金會25日與泰國消費者協會（FFC）簽訂「跨境消費爭議合作備忘錄」，將為往來台灣、泰國的廣大消費者，提供協助處理跨境消費爭議的正式管道，這是繼日本、澳門、韓國、新加坡之後，消基會在亞洲取得合作的第5個消保組織。

台泰建立互助關係

消基會副董事長陳智義表示，台灣現在有邦交的夥伴不多，必須要靠民間團體的努力，消基會跟FFC都是CI組織的成員，透過民間合作簽訂MOU備忘錄維權協議，將來碰到任何消費糾紛，在泰國就可以請FFC幫忙處理。現在常見的消費糾紛就是買到瑕疵品，也有一些是被敲詐的案例，以後都會有更健全的申訴管道。

雙方互贈送雜誌、T恤，我方送上台灣藍鵲瓷盤跟鳳梨酥，泰方送上瓷製大象跟消保購物袋，氣氛歡樂。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

FFC秘書長莎莉·翁柔王表示，FFC主要業務有3，都跟消基會的業務很類似，第一個就是辦消費者權益相關的雜誌，第二個是處理消費者申訴，聆聽消費者抱怨並予以協助，第三就是督促政府建立完善的法規來保護消費者，讓泰國消費者的權益能得到重視。

消基會秘書長吳榮達表示，碰到重大消費爭議事故的時候，消基會會幫泰國方面被害人打團體訴訟，16個委員會都有學者專家研究資訊。

民間消保合作益處多

台灣、泰國兩地人民觀光往來熱絡，2018年台灣人到泰國達67萬9,145人次，泰國來台灣觀光也達32萬8千人次。當消費者出境發生消費爭議時，語言文化隔閡與法律管轄限制都是阻礙。藉由國際間消保團體互助合作搭建暢通管道，可加處理消費爭議，為兩地民眾提供更適切的跨境申訴調處服務。

泰國消費者協會（FFC）成立於1996年，與消基會同為非營利組織，FFC與公民團體、教育機構、政府和私人單位攜手合作，致力於促進消費者對資訊之取得，對消費權益之倡導，在支持消費者群體扮演重要角色。透過彼此合作備忘錄之簽訂，將可讓消費者加速尋得窗口、開啟對話、進行與業者的溝通協調。

消基會已達成合作關係的團體包括：日本國民生活中心（2017年6月15日）、澳門消委會（2017年8月29日）、韓國消費者網絡協會（2018年8月22日）、新加坡消費者協會（2018年10月19日）等。

泰國消費者協會（FFC）代表團於消基會門口合影留念。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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泰國消基會韓國

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