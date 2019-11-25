女染愛滋仍生下健康寶寶 醫強調愛滋治療重要性

2019-11-25 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



小薇（化名）感染愛滋已超過十年。十年前她因為昏倒送醫後不斷反覆發燒，最後才確診自己感染了HIV愛滋病毒。當時的小薇封閉自我，拒絕親人關心，而從小雙親離異的她也認為自己無法再談感情，期盼擁有完整的家的夢想也隨之破滅。所幸現在的先生在知道小薇感染者的身份後，不但沒有離棄，兩人也因為小薇病毒量控制得宜，而生下健康的寶寶。

衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，感染者只要穩定服藥，體內測不到病毒，等於不具傳染力，愛滋不會透過性行為傳染，女性感染者也能一圓媽媽夢。

2019世界愛滋日前夕，衛生福利部桃園醫院今（25）日舉辦記者會，發表台灣首部改編自小薇真實故事的愛滋微電影「愛，一直都在」，期望各界重視愛滋治療「U = U」重要性。

鄭健禹表示，數個國際大型研究發現，HIV傳染的關鍵主要為人體內病毒含量，病毒含量越少則傳染率越低。因此測不到病毒等於不具傳染力，也就是U = U（undetectable= untransmittable），且若持續六個月以上控制在測不到血液中病毒量的狀態，能100％預防透過性行為傳染愛滋。

但是鄭健禹說，要落實「U=U」，首先須定期接受愛滋篩檢，一旦確診就要接受治療，按時服藥並定期三個月回診。「若是沒有按時服藥，不到一週病毒又會跑出來」，鄭健禹表示愛滋藥物已從過去一天須服用多次，一次要吃一大把，進步到一天只需要吃一顆且副作用低，鼓勵感染者按時服藥降低病毒量，畢竟一天一顆「就假裝在吃維他命就好」。