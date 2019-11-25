500隻Q版石虎大軍 周末快閃集集火車站

2019-11-25 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



全台保育類石虎數量不到500隻了，為能喚起對野生動物保護的重視，以石虎為小鎮吉祥物的集集鎮，本周五起一連三天，將在集集火車站展出500隻Q版的紙雕石虎，除了創造可愛吸睛的打卡風潮，也將結合生態保育、藝術文創概念，舉辦吸引觀光客的超萌快閃活動。

集集鎮公所指出，石虎在台灣被列為第一級保育類動物，主要分佈在苗栗、台中、南投等山區，屬於夜行性動物的牠們，主要捕食小型哺乳類動物，由於常闖入農民雞舍覓食老鼠，但老鼠常吃到農民設下的毒老鼠藥，導致石虎在獵食老鼠之後，也因此受毒害死亡，加上常有路殺意外，成為保育等級屬於最危險的「瀕臨絕種」。

在交通部觀光局與南投縣政府指導下，南投縣觀光旅遊發展協會、集集鎮公所、特有生物研究保育中心合作，舉辦「台灣500石虎探險旅程-城市現蹤集集站」，召集500隻Q版紙雕石虎集集火車站，喚起民眾的關注，共同保育石虎的生存危機。

理事長周盛雄表示，為推廣石虎生態保育及吸引各地遊客，11月29至12月1日首次在國內舉辦以石虎為主題的大型戶外藝術展，藉由結合文創活動為集集火車站帶來觀光人潮。