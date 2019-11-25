二到四成低年級小學生近視 國健署提出護眼口訣

2019-11-25 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



十個低年級小學生就有四個近視，衛生福利部國民健康署提出「eye眼健康密碼3010120」，今日發表ＭＶ影片，希望鼓勵家長及幼兒園多傳遞「用眼30分鐘要休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」的概念，常帶孩子進行戶外活動，達成護眼、健身雙重效果。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，2017年兒童青少年視力調查發現，台灣的幼兒園大班兒童有9%近視，小學一年級19%近視，國小六年級70%近視，國中三年級89%近視。目前台灣兒童近視率與香港及日本相當，香港6歲兒童近視率為10%、7歲為24%、8歲為33%；日本6歲兒童近視率為20.5%、7歲為24.1%、11歲為45%、12歲為51%。

國健署一項16所學校、693明學童的兩年期研究發現，70.2%近視學童，近距離用眼時間大於180分鐘，但若孩子每週至少有11小時以上戶外運動時間，30%近視學童一年內度數增加不到75度，顯著低於一般近視度數每年提高75到100度的增幅。如果加上定期於眼科回診並接受低濃度散瞳劑治療，效果更顯著，50%近視學童一年度數增加不到75度。

林宜靜表示，基於過去相關研究及眼科醫學會之共識，國健署希望從幼兒園開始加強護眼教育，以「用眼30分鐘 休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」為核心概念創作歌曲，希望藉由觀念宣導，帶動行為改變，達到護眼習慣的養成。林宜靜也提醒，除了上述原則，螢幕的使用時間限制也很需要家長確實把關。目前根據相關實證及共識，建議不要給兩歲以下幼兒看螢幕，兩歲以上兒童每天看螢幕的時間不要超過一小時。