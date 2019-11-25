親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

23萬倍的好運！花43元買飯糰 順利抱回發票千萬獎金

二到四成低年級小學生近視 國健署提出護眼口訣

2019-11-25 16:55聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

十個低年級小學生就有四個近視，衛生福利部國民健康署提出「eye眼健康密碼3010120」，今日發表ＭＶ影片，希望鼓勵家長及幼兒園多傳遞「用眼30分鐘要休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」的概念，常帶孩子進行戶外活動，達成護眼、健身雙重效果。

國健署婦幼健康組組長林宜靜表示，2017年兒童青少年視力調查發現，台灣的幼兒園大班兒童有9%近視，小學一年級19%近視，國小六年級70%近視，國中三年級89%近視。目前台灣兒童近視率與香港及日本相當，香港6歲兒童近視率為10%、7歲為24%、8歲為33%；日本6歲兒童近視率為20.5%、7歲為24.1%、11歲為45%、12歲為51%。

國健署一項16所學校、693明學童的兩年期研究發現，70.2%近視學童，近距離用眼時間大於180分鐘，但若孩子每週至少有11小時以上戶外運動時間，30%近視學童一年內度數增加不到75度，顯著低於一般近視度數每年提高75到100度的增幅。如果加上定期於眼科回診並接受低濃度散瞳劑治療，效果更顯著，50%近視學童一年度數增加不到75度。

林宜靜表示，基於過去相關研究及眼科醫學會之共識，國健署希望從幼兒園開始加強護眼教育，以「用眼30分鐘 休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以上」為核心概念創作歌曲，希望藉由觀念宣導，帶動行為改變，達到護眼習慣的養成。林宜靜也提醒，除了上述原則，螢幕的使用時間限制也很需要家長確實把關。目前根據相關實證及共識，建議不要給兩歲以下幼兒看螢幕，兩歲以上兒童每天看螢幕的時間不要超過一小時。

國健署王英偉署長表示，希望直接向兒童傳達他們能夠理解的護眼概念，所以特別委託南臺科技大學幼保系講師鄭伊恬，按照眼科醫學會主任醫師吳佩昌校閱過、符合實證的歌詞，創作孩子易學的歌曲、搭配動作，並且舉辦募集ＭＶ活動，受到親子及團體熱烈響應，共收到76支影片。參與活動的家長表示，唱跳歌曲的策略對於孩子來說非常有效，孩子會回過頭來提醒家長，滑手機看螢幕的時間太長了，會傷害視力。

南臺科技大學幼保系講師鄭伊恬帶領小朋友唱跳歌曲「eye眼動起來」。記者邱宜君／攝...
南臺科技大學幼保系講師鄭伊恬帶領小朋友唱跳歌曲「eye眼動起來」。記者邱宜君／攝影
分享
國民健康署署長王英偉帶領老師、家長及兒童，一起呼籲落實「eye眼健康密碼3010...
國民健康署署長王英偉帶領老師、家長及兒童，一起呼籲落實「eye眼健康密碼3010120」，即用眼30分鐘要休息10分鐘，每天戶外活動120分鐘以。記者邱宜君／攝影
分享

近視國健署幼兒園

相關新聞

不用13年醞釀 「黑金」蘿蔔可靠生物科技加速熟成

2019-11-25 16:52

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

林佳龍槓上交通界！844學者連署反撲

2019-11-25 16:27

高危險蝕骨水 環保署清查處理廠

2019-11-25 16:12

斯洛維尼亞合唱巡禮 裘比指揮新作品

2019-11-25 15:51

國際知名景點高美濕地夯 議員：遊客中心觀景台卻養蚊

2019-11-25 15:36

賞燈必看！ 「新北市歡樂耶誕城」交通攻略

2019-11-25 14:51

台鐵平交道事故被質疑臉書發布假訊息 台鐵：將檢討

2019-11-25 14:38

軌道建設強推 700學者連署要求檢討

2019-11-25 14:04

盜火劇團「厭世二重奏」探討「活著」目的

2019-11-25 13:54

千萬富翁是你嗎？統一發票9、10月開獎 千萬獎號現身

2019-11-25 13:51

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

產下4胞胎後腹部大變型 台灣醫師替馬來婦剷肉除患

2019-11-25 13:29

歐洲腫瘤年會發表新研究 晚期肺癌可望延長存活

2019-11-25 13:24

安居才能樂業：租屋市場如何作為弱勢居住的後援？

2019-11-25 13:20

簡約古典 浪漫情懷形塑出屋主休憩之所

2019-11-25 13:17

兩知名醫院空品細菌濃度超標 環保局限期改善

2019-11-25 13:14

東北風影響久 氣象專家：周四五清晨低溫恐再降

2019-11-25 13:01

台灣高麗菜再出口180噸 進軍越南超市

2019-11-25 12:57

影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22

氣象局：北台灣周三到周五最冷 沿海低溫下探14度

2019-11-25 12:17

具荷拉辭世衝擊 呂秋遠建議要撐過一分鐘做這件事

2019-11-25 12:13

掃地機器人仍是尾牙夯品 人氣爆棚的卻是這鍋

2019-11-25 12:05

長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38

男子如廁心肌梗塞發作 鄰居CPR、救護員接手電擊救了他

2019-11-25 10:47

文創商圈餐飲稽查 北市初查6成多不合格

2019-11-25 10:31

和蘇貞昌不同 婦人半臉麻痺歸為「貝爾氏麻痺症」

2019-11-25 10:10

宜蘭南方澳大橋事故 懲處名單已送交通部

2019-11-25 10:06

台灣熟齡女性比英國更「性」福！ 原因出在這件事

2019-11-25 10:00

中國大陸霾害可能隨冷空氣南下 午後中南部空品橘燈

2019-11-25 09:54

上午9時32分規模4.4花蓮地震 最大震度3級

2019-11-25 09:37

東北季風南下…吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43

昨滿天棉花糖 預告今轉濕涼

2019-11-25 00:59

胃腸藥「喜克潰錠」當催生藥 使用不當傷母嬰

2019-11-25 00:58

台灣大行創獎／脊椎側彎90度童日常 獲微電影首獎

2019-11-25 00:51

健康名人堂／數位幫忙 助醫病共享決策

2019-11-25 00:27

避免乳癌復發 每周走路3至5小時

2019-11-25 00:13

健康你我他／絲瓜水、凡士林、綿羊油 母親護膚法寶

2019-11-25 00:11

健康@news／3成中年婦女尿失禁 治療方式多元

2019-11-25 00:08
看更多

熱門文章

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

「黑色購物節」神話破滅？好市多內湖店無感人潮 民眾直呼：好失望

2019-11-25 08:00

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

多圖／好市多黑色購物節來了 特價商品在這裡

2019-11-25 09:37

好市多台中店搶特價品 入場20分鐘後不見排隊潮

2019-11-25 09:30

瘋搶黑色購物節！好市多內湖店開賣首日「 70吋電視」、「鑽石」5分鐘全數售鑿

2019-11-25 10:44

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

好市多黑購這個神物沒特價卻超熱賣 網友：只看到空盒

2019-11-25 13:15

2019黑色購物節限定 好市多內湖店「優惠」清單大公開

2019-11-25 12:46

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

好市多黑色購物節開跑！App特惠款民眾瘋搶 電視被秒殺

2019-11-25 10:56

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35

長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38

台灣熟齡女性比英國更「性」福！ 原因出在這件事

2019-11-25 10:00

影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22

東北季風南下…吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

23萬倍的好運！花43元買御飯糰順利抱回發票千萬獎金

2019-11-25 16:31

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

牠太活潑遭棄卻成救援犬 勇闖澳火災區救無尾熊

2019-11-25 11:17

年終最優惠！ 繼光香香雞這8天買一送一

2019-11-25 11:48

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

林佳龍槓上交通界！844學者連署反撲

2019-11-25 16:27

她在好市多買羽絨外套氣炸 才穿10分鐘「毛黏滿身」

2019-11-25 13:40

好市多內湖店提早8分鐘開店「黑色購物節」排隊人潮僅200餘人

2019-11-25 09:51

每日星座運勢／天蠍愉快事接連不斷　笑容特別燦爛

2019-11-25 00:00

他新工作面試結束就離職 隔天對方一句話慘被失業

2019-11-25 13:48

好市多黑色購物節 高雄大順店未見人潮民眾失望優惠少

2019-11-25 10:53

神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35

具荷拉辭世衝擊 呂秋遠建議要撐過一分鐘做這件事

2019-11-25 12:13

黑色購物節人變少？ 好市多汐止店：排隊人潮較往年少

2019-11-25 09:44

攝影師神救援！歐陽娜娜秒從「丫鬟」變超仙美少女

2019-11-25 12:23

【家人關係】墨竹／爸爸的森永牛奶糖

2019-11-25 06:00

黑色購物搶優惠！家樂福祭5日瘋砍價最低可至1～2折

2019-11-25 11:46

黑色購物節加碼7天 內湖好市多開門半小時仍有289車位

2019-11-25 09:44

純情柴犬惡鬥功夫螳螂 雙方零出招擺款「靠嚇」笑爆網民

2019-11-24 23:03

【心情點滴】賴賴／洗髮

2019-11-25 06:00

低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

2019-11-24 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top