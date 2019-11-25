不用13年醞釀 「黑金」蘿蔔可靠生物科技加速熟成

2019-11-25 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



傳統花生豆腐放3天就會變味，利用生物技術卻可延長至28天，另有「黑金」之稱的老蘿蔔也可因此節省13年的熟成時間。行政院客委會今天下午在高市美濃舉辦「客庄地方創生媒合會」，屏東科技大學教授謝寶全表示，透過生物技術改良，很多農產品會創造數倍以上商機。

為協助客庄傳統產業升級，行政院客委會在美濃農會舉辦「客庄地方創生媒合會」，邀請屏科大食品科學系教授謝寶全、面膜代工大廠喬本生醫，以及工研院，分享作物格外品加工、微發酵應用技術及食品級殺菌保鮮技術等專業技術，媒介專業單位協助農業經營及農產加工業者轉型。

謝寶全表示，老蘿蔔是傳統食品發酵結果，以前都用鹽巴醃製與日曬脫水，一年之後顏色變灰，之後慢慢變黑，若以高溫、高濕的生物科技方式製作，只17天完成傳統作法要花13年才能達成的效果。

花生豆腐部分，一般客家庄採用花生榨汁製作，不過花生皮膜有抗氧化功用，丟掉很可惜，屏科大用整顆花生製作，一般只存放3天，生物製作方法可延長至28天。此外，絲瓜水通常需要發酵半年至一年，透過專利菌種，3天能發酵出10公升絲瓜水，一條絲瓜可以創造5千元利潤。

說明會結束後，邱姓年糕業者對花生豆腐的保存方式大感興趣，他說，摸索很久才學會製作豆腐，但受限於保存期限太短，無法將商品運送中北部，若能延長保存期限，對生意很有幫助。