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測不到病毒即無傳染力 愛滋感染者自然懷孕生產

2019-11-25 17:18中央社 台北25日電

民眾對愛滋的刻板印象該改改了。國外大型研究證實，愛滋感染者接受治療且測不到病毒量超過6個月，將無法透過性行為傳染愛滋，國內也有愛滋感染者因此自然懷孕生下健康寶寶。

衛生福利部桃園醫院今天舉辦記者會，發表台灣首部改編自女性感染者真實故事的愛滋微電影「愛，一直都在」，片中女主角小薇（化名）感染HIV病毒超過10年，看見社會大眾對愛滋的偏見與歧視，希望透過分享自己的生命故事，讓外界看見更多愛的樣貌。

10年前，還是學生的小薇因昏倒送醫，反覆不斷地發燒、肺炎，經一連串檢查竟發現感染HIV病毒。小薇回憶，確診當下她整個人不知所措，封閉自己，拒絕所有人的關心，從未想過這種事會發生在自己身上。

「男友、家人可以接受嗎」、「別人會怎麼看我」、「我會很快死掉嗎」種種問題在她腦海中揮之不去，終於她鼓起勇氣把這個秘密告訴閨蜜，換來的卻是逐步的疏離，令她心灰意冷，所幸爸爸、男友始終陪伴在身邊，陪她度過最難熬的時期。

在家人、男友支持下，小薇規律用藥，病毒量早已低到測不到，但後來每當她確認一段感情關係，都會坦承自己是感染者的身分，對方也都願意和小薇一起努力看看，如今她不僅結了婚，也自然受孕生下健康寶寶，先生至今也沒有感染HIV病毒。

衛生福利部桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，愛滋病毒主要有3大傳染途徑，包括體液（精液、前列腺液、陰道分泌物）、血液或母乳傳染，多數患者都是因危險性行為、共用針具、輸入被HIV病毒汙染的血液或是母子垂直感染。

今天記者會中披露今年8月30日美國疾病管制暨預防中心公布的一份文件顯示，抗病毒藥物、預防性投藥、保險套已是預防愛滋病毒傳染的3大重要策略；國外大型研究也發現，愛滋感染者接受治療、血液中測不到病毒量且穩定長達6個月以上時，能100%預防透過性行為的途徑傳染給他人，也就是「測不到等於不具傳染力U=U（undetectable= untransmittable）」。

桃園醫院愛滋病照護中心個管師林媚慧指出，她陪伴愛滋感染者與其親友多年，深深體會接受、認同愛滋感染身分的不易，且早年愛滋藥物副作用極大，有些感染者工作時會無預警腹瀉、拉在褲子上，許多人因此放棄治療。

愛滋藥物不斷推陳出新，低副作用也愈來愈少，隨醫療進步，抗愛滋藥物只需每天1顆，持續服藥控制，就能將體內病毒控制到完全測不到；但愛滋的汙名跟網路錯誤的訊息，還是阻礙了感染者的治療之路。

台灣感染誌協會理事鄭孝忱呼籲，台灣已逐步翻轉愛滋疫情，適切的治療藥物、友善的環境、最新的預防資訊，對愛滋感染者而言至關重要，也希望透過U=U，減低社會對愛滋的恐懼與對感染者的歧視。

愛滋病性行為

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