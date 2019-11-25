林佳龍槓上交通界！844學者連署反撲

2019-11-25 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／即時報導



交通部強推軌道建設，淡江大學教授張勝雄怒辭審查委員後，交通部長林佳龍一句「不讓能讓個人意見凌駕政府」引發學界反撲。張勝雄從昨天上午10時發起連署，截至今天下午2時，28小時已有844人連署。張勝雄強調，「這不是在衝人數」，但從連署人數迅速攀升他也相信「德不孤必有鄰」。

爭議一樁接一樁，北宜高鐵案「偷吃步」直接併入北宜直鐵案，跳過可行性研究程序；高鐵南延屏東案，有審查委員要求修正資料須經委員同意後再報行政院，卻未等委員同意就逕報行政院；張勝雄日前在桃園鐵路地下化綜合規畫審查會議後請辭，直言此案是「錢坑」更「愧對桃園」。

未料林佳龍隔天受訪態度強硬，公開回嗆「學者專家意見雖值得參考，但不能讓個人強烈意見凌駕其他多數人意見，甚至凌駕政府」，傲慢態度引發交通學界反彈。張勝雄發起連署後事件延燒，不少綠營認為，張在選前發起連署將影響選情。

不過張勝雄直言，很多人認為建設可得到選票，但其實他愈來愈對此「打問號」。淡江運管系教授羅孝賢形容張勝雄是「根正苗深綠」，張勝雄坦言「他不反對這稱號」，但在這節骨眼上，他更期盼的是審查的正義。

張勝雄曾是民進黨智庫、蔡英文競選期間交通小組召集人，上任後更曾擔任政務顧問。張勝雄說，他不認為此時反彈審查制度，就會獲得對手的票，「我會因此投韓國瑜媽？我也不會」，畢竟大建設支票是藍綠共業，也因此他更希望能在選前，讓雙方候選人做出承諾。

根據最新連署，交通界等可參與審查會議的專業大學教授有48人，涵蓋台大、交大、逢甲、成大、淡江、海洋、警察、中華大學等，幾乎有運輸科系的公私立學校教授超過半數連署；專業人士則包含顧問公司、運輸業者有227人；交通部、高公局、鐵道局、台鐵局及地方政府交通局、台北捷運等有163位。

張勝雄表示，他最在意的是不斷湧入專業人士參與連署，這代表「不是他一個人的想法」，但有更多公務員私下表達困境，或對長官要求感到為難，還有更多業者、專家，在審查中因為「不是甲方、就是乙方」，只能私下傳訊表達支持，不敢具名公開連署。

張勝雄說，這也是為何這些人在會議中沒辦法直接有勇氣、明目張膽「說NO」，大多只能委婉表達意見，卻也讓決策者誤判。「我們解嚴這麼久了，卻仍有顧忌。」他說，早從去年他就提出鐵道局應將所有報告及會議記錄公開上網，「這是最基本的政府資訊公開」，一個200億經費以上的計畫，難道不應讓外界檢視，為何可以拿到200億嗎？

不過連署至今大多是學界、業界站出來，政界都仍安靜觀望。淡江大學運管系副教授羅孝賢直言這是藍綠共業，他說，這個問題由來已久，早從宋楚瑜擔任省長時扮演散財童子開始，到前總統陳水扁到處答應，他在2000至2004年年間，應經建會邀請擔任公路次類別預算審查委員，就提過民選首長不宜到處去直接答應建設。

但他說，如今每況愈下，民選首長或候選人到處開支票，特別是首長，總統、縣市長，比誰撒錢多，前瞻軌道計畫就是最好的例子。兩黨政治人物似乎都互相被「政策綁架」了，一個開支票，另一個就算不加碼，誰還敢反對？這真不是台灣之福，只剩學者和媒體可以發聲，希望能夠制止這樣的循環出現。