北捷「這一站」消失沒人會發現 網轟等車如台鐵等級

2019-11-25 17:42 聯合新聞網 綜合報導



網友在PTT發文討論，「如果有北捷有一站突然消失，卻沒人發現，會是哪一站？」，結果大家紛紛直指「絕對是小碧潭站」。圖擷自 維基百科 分享 facebook

現今雙北市的捷運設施可說是越來越完善，大部分的上班族或學生都會搭乘捷運來通勤，更因為乾淨整潔的環境，因此讓不少外國遊客稱羨，而在路線分佈不斷擴大的情況下，甚至有不少人沒聽過一些「站名」。近日就有一名網友在PTT上PO文表示，現在台北捷運越來越多站，但每個站的使用率卻有很大的差異，因此便好奇的詢問網友「如果有一站突然消失，卻沒人發現，會是哪一站？」

原PO在文中提到，捷運越來越多站，但是有的站人超多，有的站的使用率卻頗低，因此就以「台北捷運哪一站消失會沒有人發現」為題討論，立刻吸引大批網友瘋狂留言，結果網友們的答案幾乎一面倒，對遭點名最多次的站網友紛紛直呼「還真的沒去過…」。

網友一致認為「小碧潭站」消失後應該會沒人發現，並直呼「小碧潭線整個消失，也不會有人發現的」、「絕對是小碧潭」、「小碧潭真的可以關一關了」、「完全不知道小碧潭蓋來是幹嘛用的」、「小碧潭哪天宣布廢站，台北人應該會放煙火慶祝」。

根據《網路溫度計》調查，大家也一致公認「小碧潭」捷運站是最沒必要的建設，甚至認為應該廢除。由於小碧潭平均的班距為12到20分鐘，以大部分捷運的等待時間來說真的長很多。就連日平均運輸量也才4933人，比起其他捷運站低非常多。因此許多網友都忍不住表示「小碧潭假日晚間居然20分鐘才一班，根本台鐵等級」、「車站還蓋那麼大，養蚊子用的吧」、「小碧潭站真的應該關一關」、「根本是美河市炒房用的」。

但也有些網發表不同看法，「沒人推永寧站嗎」、「是新北投吧」、「我覺得是明德站最多餘」、「藍線的話大概是土城吧，前永寧後海山還沒差多遠，根本多餘」。