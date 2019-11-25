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國際知名景點高美濕地夯 議員：遊客中心觀景台卻養蚊

2019-11-25 15:36聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台中市政府耗資3.6億元興建高美濕地遊客中心體驗館，市議員楊典忠今天出示現場照片說，想上2樓樓梯大門深鎖，2樓咖啡廳空蕩蕩，市府形容觀星賞夕陽平台成「蚊子館。」

高美濕地遊客中心107年7月21日啟用，闢建南、北兩座停車場，但是快1年半來，遊客中心2樓觀景平台與咖啡廳卻未開放，市議員楊典忠表示，市府新聞稿說「2樓設有觀景平台，可觀賞高美夕陽、風車或夜晚觀星」現在却是關蚊子。

建設局長陳大田說，高美濕地遊客中心目前OT委託寶美公司經營管理，今年7月18日正式營運後，目前進行強化一樓場館互動區、體驗區的設施，二樓部分建設局也要求儘快招商，接洽知名餐廳與咖啡廳，預計明年春天營運，因應暑假的旺季人潮。而高美濕地遊客中心二樓融合濕地、風車、海岸生態景觀非常特殊，未來一定會吸引更多觀光遊客。

楊典忠認為，這是市府辦理的促進民間投資參與公共建設投資案，雖然公共建設不全然以營利為目的，但是要發揮帶動高美濕地遊客參觀與消費活動，這麼美麗的景觀平台，大門深鎖太離譜！

他認為，公共建設促參委外要找到有能力的經營團隊，以高美濕地遊客中心一年租金與權力金僅約168萬元，換算下來每月14萬元，以9月份開始門票全票收費100元，一天只要50人次到訪參觀即可損益兩平，這還沒算假日停車收費與其他紀念商品，難怪2樓空間可以一直養蚊子。

另高美濕地濱海橋混凝土掉落，結構有安全疑慮，目前封橋禁止通行，造成公69停車場恐變成蚊子停車場，未來連接駁車營運都有問題。

楊典忠要求市府規劃促參案件不能草率、天馬行空、沒有利潤觀念，高美濕地遊客中心營運目標是要帶動觀光人潮與品質，不是讓廠商只想損益兩平，如果蓋了3.6億元的高美濕地遊客中心，2樓觀景平台與公69停車場都只能養蚊子，那市府應盡速檢討改進，拿出具體策進作為，提升公共設施效益。

台中市議員楊典忠表示，公共建設委外管理須慎選廠商，發揮觀光效益。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠表示，公共建設委外管理須慎選廠商，發揮觀光效益。記者陳秋雲／攝影
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高美濕地咖啡廳蚊子館

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