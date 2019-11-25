斯洛維尼亞合唱巡禮 裘比指揮新作品

2019-11-25 15:51 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



裘比（中）表示，斯洛維尼亞有將近2,000個合唱團，正式獨立之後更加重視要從自己的文化出發。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 歐洲綠寶石來台獻唱！台北愛樂邀請斯洛維尼亞指揮裘比來台演出，12月2日將在國家音樂廳帶來純人聲合唱饗宴，音樂會盈餘將捐助花蓮門諾醫院失智團體家屋。身兼作曲家的裘比鼓勵後進創作，更與年輕作曲家合作為本次音樂會量身創作新曲，將斯洛維尼亞的藝文活力注入台灣。

傳承文化鼓勵創新

裘比表示，斯洛維尼亞人口雖然只有2百萬，但有將近2,000個合唱團，每4人就有1人擁有合唱經驗。在正式獨立之後，斯洛維尼亞更重視要從自己的文化出發，所以有很多的民謠再度被傳唱及重新編寫。理想就是支持年輕作曲家與歌手合作，來創造出嶄新的音樂。

斯洛維尼亞金獎合唱

指揮裘比曾獲斯洛維尼亞國家音樂最高榮譽的Gallus金牌獎及普列舍仁基金獎，其率領的合唱團贏得多項國際金牌首獎。裘比也是斯洛維尼亞最活躍的作曲家，2018年帶領盧比安納音樂院合唱團來台參演台北國際合唱音樂節，並為台北愛樂創作《我們的父親》（主禱文），在兩廳院TIFA國際藝術節《四季。台灣》廣受好好評。

台北愛樂室內合唱團在裘比指揮下，將挑戰多首21世紀斯洛維尼亞聖樂及民謠，其中2位作曲家特地為此次音樂會創作2首作品世界首演，為台灣聽眾量身打造斯洛維尼亞合唱巡禮。

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