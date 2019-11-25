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沖繩首里城重建之路：決心與否，攸關文資去留

賞燈必看！ 「新北市歡樂耶誕城」交通攻略

2019-11-25 14:51聯合報 記者張芳瑜／即時報導

2019新北市歡樂耶誕城自11月15日開城後，每天都吸引大批民眾前往，豐富的燈飾園區、精彩的活動安排，共開放48天將陪伴大家至明（2020）年1月1日止。新北市政府觀光旅遊局表示，園區環繞板橋車站和板橋公車站，活動期間不封街，以交通疏導為主，建議民眾可透過台鐵、高鐵、台北捷運及新北市區公車抵達。

今年新北歡樂耶誕城分為三大特色燈區，包含新北市市民廣場「桑塔熊的魔法小鎮」、板橋車站北側的站前廣場「新北魔法森林」，及板橋公車站西側的萬坪公園「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」。搭乘捷運、台鐵或高鐵的民眾，於板橋站下車後，進入車站大廳即可看見清楚指引。首先映入眼簾的是「繽紛海洋泡泡」魔法海洋隧道，走出隧道馬上就能看到「雙塔一樹3D多層次立體雷射光雕秀」，廣場區的「桑塔熊的魔法小鎮」則有兩座免費遊樂設施「甜蜜咖啡杯」、「薰衣草木馬」。另外，市民廣場周圍的行人天橋，也分別掛滿不同色調的耀眼燈飾，民眾可利用市區公車於新府路、中山路下車，步行造訪。

「新北魔法森林」則在板橋車站北側，緊鄰「板橋公車站」，共有超過30班公車路線停靠，民眾只要搭乘市區公車於板橋公車站下車，步行3分鐘便能進入新北魔法森林探險，其中，尤如愛麗絲夢遊仙境般的「森林沐浴」是必看景點，森林內還有精彩可期的森林小屋市集、光影迷宮、奇境魔山遊戲區等。

位於萬坪公園的「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」燈區，位於台北捷運板橋站1號出口以及板橋公車站旁，從「新北魔法森林」朝新府路方向走3分鐘就能抵達。除了搭乘大眾交通工具，民眾也可以選擇騎乘Youbike微笑單車前往，萬坪公園周遭共設置有102個停車柱，一旁的「新北魔法森林」也有165個停車柱供民眾租還單車。此外，新北捷運環狀線第一階段將於12月底開通，中和區居民將可省去轉乘的時間，搭乘景安站到板橋站僅6站距離，從原先約30分鐘車程縮短為15分鐘，快速又便利。

「2019新北市歡樂耶誕城」交通接駁資訊

捷運：板南線－板橋站」 2號出口、3號及3A出口（由地下道前往市府）。

高鐵：板橋車站下車，步行5分鐘。

火車：板橋車站下車，步行5分鐘。

公車：於捷運新北市政府（新府路）、新北市政府（中山路）、板橋車站（文化路）、板橋公車站下車步行至會場。

開車：可停放市民廣場地下停車場（收費每小時30元）或板橋火車站地下停車場（收費每小時40元）或特專三停車場（收費每小時20元，例假日每小時30元），本府地下室停車場不對外使用。

預計今年巨星耶誕演唱將再度吸引滿滿人潮。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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新北魔法森林最浪漫的裝置藝術「森林沐浴」。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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新北魔法森林「光影迷宮」。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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位於市民廣場周圍行人天橋的「變色光廊」。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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耶誕主燈「雙塔一樹」雷射光雕秀。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
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