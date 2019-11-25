台鐵平交道事故被質疑臉書發布假訊息 台鐵：將檢討

2019-11-25 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



台鐵新烏日至成功站間登寺巷三甲平交道22日發生小客車遭撞的事故。

台鐵局表示，後續當事人醫療與損失，將由台鐵全部處理，另外，也將全力配合鐵路警察局偵辦此案。另外，有關事故發生後，於臉書上發布消息，卻導致受害者成為眾矢之的，台鐵表示，深致歉意，並將檢討改善未來訊息發布作業。

台鐵局表示，於當日事後調監視錄影及赴現場實地檢查，初步判斷事故原因疑為登寺巷平交道控制遮斷機、警報機之電纜第一、二芯絕緣不良，造成平交道設備作用不正常，台鐵局除立即更換該處電纜，加強沿線平交道檢測。

台鐵局表示，對於本事故造成小客車駕駛受傷及車輛毀損，台鐵局已先致電當事人道歉，後續相關醫療及損失費用，將由台鐵局全部負責處理。另事故相關列車及平交道監視影像，已交付鐵路警察局，並將全力配合偵辦。

台鐵在事件後，於官方臉書(Facebook)公告行車事故資訊，被外界砲轟是放假消息。台鐵表示，這個目的是要盡快告知旅客有發生事故，以提早因應後續行程安排，並呼籲大眾遵守交通規則，為例行性平交道安全宣導，並不是放假消息顛倒是非，造成當事人精神受傷，深致歉意，並將檢討改善未來訊息發布作業。

台鐵局表示，交通部長林佳龍於23日得知事故後，立即要求台鐵局查明並公布，絕不包庇和護短。目前已由營運安全處完成初步調查，並依據調查結果昨發布新聞公開說明及道歉，並將盡速依據事故調查結果，釐清檢修疏失責任，依規究責懲處。同時，已全面針對台鐵沿線421個平交道系統電纜展開清查功能是否正常，以確保行車安全。