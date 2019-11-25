盜火劇團「厭世二重奏」探討「活著」目的

2019-11-25 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



表演節目多，近來小劇場推薦盜火劇團《馬林路十九號》及《粉紅星球》交織而成的「厭世二重奏」。前者改名自編劇傅凱羚《太平洋瘋人院Ⅱ：航海日誌》，好配合演出場地濕地venue 5F紅樹林（台北市林森北路107巷10號），也更貼近劇中發生場景，看兩個陌生人跑到一個陌生的家試圖自殺，將激盪出何種結局？

《粉紅星球》則是駐團編劇劉天涯延伸改編的獨角戲，角色卻也出現在《馬林路十九號》中。看三名角色如何在兩種截然不同的劇作與空間呈現，叩問當代社會人們「活著」的目的。由劇團駐團青年導演陳昶旭執導。11月30日至12月8日演出。

台灣絃樂團結合台灣歷史與音樂的表演《台灣歌謠－土地的歌聲》也很可觀，邀請擅長以輕鬆口吻介紹台灣歷史的謝金魚擔任說書人，結合台灣經典歌謠，演出由彭靖、洪千惠、李哲藝等作曲家改編的歌曲，及鮑元愷以《思想起》的旋律為主軸譜成的《恆春鄉愁》。

此外，台絃也請作曲家櫻井弘二協助改編他的好友張雨生兩首著名歌曲《我的未來不是夢》、《我期待》，以及周杰倫的《青花瓷》，另將演出史上第一位在國際比賽獲獎的台灣作曲家江文也的《小交響曲》。 11月29日、12月6日、12月10日分別在苗北藝文中心、衛武營國家藝術文化中心音樂廳與國家音樂廳演出。以上購票洽兩廳院售票系統。