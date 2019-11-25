親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
好市多黑購節
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

對獎囉！108年9-10月統一發票開獎 千萬特獎號碼41482012

最新民調／蔡賴領先韓張29百分點 蔡英文最認同中華民國

產下4胞胎後腹部大變型 台灣醫師替馬來婦剷肉除患

2019-11-25 13:29聯合報 記者黃寅／即時報導

25歲的馬來西亞婦人朵琳5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離，導致嚴重下背痛，難看的妊娠紋也讓她心情很沮喪。她為此特地來台向中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心求助，經醫師陳彥州替她進行腹部整型，才讓她重新恢復身材並解決下背痛問題。

陳彥州說，手術中發現朵琳的腹直肌分離達5公分，腹部筋膜嚴重鬆弛，因此為她切除了560克重的皮膚及肚臍整形以及腹直肌縫合15公分。手術後第5天，朵琳的下背痛緩解許多，今日搭機返馬來西亞。

他說，懷孕過程腹內壓力逐漸變大，而腹直肌中線為結締組織，此組織承受不了懷孕期間上升的張力，開始變薄且漸漸分開，因此在腹直肌中間產生很大的空隙，最後產生懷孕後腹直肌分離的病症。

陳彥州指出，腹直肌分離可能因多胎、多產、羊水過多、胎兒過大、懷孕時體重上升和遺傳等引起，盛行率根據各國報告在60~100%之間。主要症狀為因為腹部核心肌群無法收縮造成小腹突出，外觀看起來還像懷孕一樣，腸子堆積在下腹部，導致消化不良及便秘，長期以來影響到姿勢彎腰駝背及下背痛。

腹直肌分離之主要診斷方式為身體檢查時，使用卡尺檢查分離寬度，也可使用超音波或電腦斷層輔助檢查。

陳彥州說，一般而言，腹直肌分離在2公分以下是正常，自然產產婦可以在分娩後一個月，剖腹產產婦可以在分娩後一個半月，開始進行腹部核心肌群的復健運動以縮短恢復期。

大部分患者在產後8周內會逐漸緩解，少部分在生產後6個月，仍有腹直肌分離且合併等症狀，才需要考慮手術治療。至於沒有贅皮的患者，可以只做腹直肌縫合處理，有贅皮合併有肚臍變形的患者，則需移除贅皮及肚臍整形，已達到最佳治療效果與症狀之緩解。

中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師陳彥州替朵琳進行腹部整型，把腹直肌縫...
中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心醫師陳彥州替朵琳進行腹部整型，把腹直肌縫合。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
分享
馬來西亞婦人朵琳（右）5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離...
馬來西亞婦人朵琳（右）5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離，導致嚴重下背痛，難看的妊娠紋也讓她心情很沮喪。她為此特地來台向中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心求助，經醫師陳彥州替她進行腹部整型，才讓她重新恢復身材並解決下背痛問題。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
分享
經過腹部整型，難看的妊娠紋和贅皮（左圖）除去後，腹部就恢復平坦、好看的外表（右圖...
經過腹部整型，難看的妊娠紋和贅皮（左圖）除去後，腹部就恢復平坦、好看的外表（右圖）。圖／中國醫藥大學附設醫院提供（示意圖，非本人）
分享
馬來西亞婦人朵琳5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離，導致...
馬來西亞婦人朵琳5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離，導致嚴重下背痛，難看的妊娠紋也讓她心情很沮喪。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
分享

懷孕背痛馬來西亞

相關新聞

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

台灣高麗菜再出口180噸 進軍越南超市

2019-11-25 12:57

具荷拉辭世衝擊 呂秋遠建議要撐過一分鐘做這件事

2019-11-25 12:13

簡約古典 浪漫情懷形塑出屋主休憩之所

2019-11-25 13:17

盜火劇團「厭世二重奏」探討「活著」目的

2019-11-25 13:54

千萬富翁是你嗎？統一發票9、10月開獎 千萬獎號現身

2019-11-25 13:51

歐洲腫瘤年會發表新研究 晚期肺癌可望延長存活

2019-11-25 13:24

安居才能樂業：租屋市場如何作為弱勢居住的後援？

2019-11-25 13:20

兩知名醫院空品細菌濃度超標 環保局限期改善

2019-11-25 13:14

東北風影響久 氣象專家：周四五清晨低溫恐再降

2019-11-25 13:01

影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22

氣象局：北台灣周三到周五最冷 沿海低溫下探14度

2019-11-25 12:17

長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38

男子如廁心肌梗塞發作 鄰居CPR、救護員接手電擊救了他

2019-11-25 10:47

文創商圈餐飲稽查 北市初查6成多不合格

2019-11-25 10:31

和蘇貞昌不同 婦人半臉麻痺歸為「貝爾氏麻痺症」

2019-11-25 10:10

宜蘭南方澳大橋事故 懲處名單已送交通部

2019-11-25 10:06

台灣熟齡女性比英國更「性」福！ 原因出在這件事

2019-11-25 10:00

中國大陸霾害可能隨冷空氣南下 午後中南部空品橘燈

2019-11-25 09:54

上午9時32分規模4.4花蓮地震 最大震度3級

2019-11-25 09:37

東北季風南下…吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43

昨滿天棉花糖 預告今轉濕涼

2019-11-25 00:59

胃腸藥「喜克潰錠」當催生藥 使用不當傷母嬰

2019-11-25 00:58

台灣大行創獎／脊椎側彎90度童日常 獲微電影首獎

2019-11-25 00:51

健康名人堂／數位幫忙 助醫病共享決策

2019-11-25 00:27

避免乳癌復發 每周走路3至5小時

2019-11-25 00:13

健康你我他／絲瓜水、凡士林、綿羊油 母親護膚法寶

2019-11-25 00:11

健康@news／3成中年婦女尿失禁 治療方式多元

2019-11-25 00:08

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

胃藥用於催生 婦產科醫學會要求充分告知

2019-11-24 21:57

低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

2019-11-24 21:56

週五前北台灣涼冷 30日溫度略回升

2019-11-24 20:57

細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26

細胞治療官網下個月上線 可查治療成果、專線檢舉

2019-11-24 18:13

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

虛擬實境治療中風 多人模式效果更佳

2019-11-24 17:32

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33

秋冬國旅補助經費只用四成 觀光局不排除延長到明年

2019-11-24 16:09
看更多

熱門文章

黑色購物節搶先報！11月25日好市多6大「優惠」品首曝光

2019-11-24 17:15

「黑色購物節」神話破滅？好市多內湖店無感人潮 民眾直呼：好失望

2019-11-25 08:00

美翻！「滿天棉花糖」 鄭明典：明天變天的前兆

2019-11-24 17:47

對獎囉！108年統一發票9、10月開獎 千萬號碼「41482012」

2019-11-25 13:30

多圖／好市多黑色購物節來了 特價商品在這裡

2019-11-25 09:37

好市多台中店搶特價品 入場20分鐘後不見排隊潮

2019-11-25 09:30

瘋搶黑色購物節！好市多內湖店開賣首日「 70吋電視」、「鑽石」5分鐘全數售鑿

2019-11-25 10:44

殺破狼2020年感情最旺最悲排名：射手桃花大爆發 天秤地位摔落

2019-11-25 07:00

一張圖看天氣！明起北台灣濕涼到周五 周末回溫

2019-11-24 21:57

樂桃航空開闢福岡航線 推1580元優惠機票

2019-11-24 17:11

台灣熟齡女性比英國更「性」福！ 原因出在這件事

2019-11-25 10:00

你會花112萬元買CITIZEN的手表嗎？高價藏有3大原因

2019-11-25 07:35

環島鐵路電氣化最後一里路 南迴工程履勘完成

2019-11-24 21:58

東北季風南下…吳德榮：今水氣多 周四的一波更冷

2019-11-25 07:43

好市多黑色購物節開跑 App特惠款民眾瘋搶 電視被秒殺

2019-11-25 10:56

泰國血拚直接秀護照！明年1月底前住房購物折扣7折起

2019-11-24 14:49

2019黑色購物節限定 好市多內湖店「優惠」清單大公開

2019-11-25 12:46

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座人緣好 天秤金錢壓力大

2019-11-25 07:23

影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22

蘋果非整顆紅才好吃？ 青森果園「三不一沒有」的美味秘密

2019-11-24 17:23

好市多內湖店提早8分鐘開店「黑色購物節」排隊人潮僅200餘人

2019-11-25 09:51

每日星座運勢／天蠍愉快事接連不斷　笑容特別燦爛

2019-11-25 00:00

牠太活潑遭棄卻成救援犬 勇闖澳火災區救無尾熊

2019-11-25 11:17

好市多黑購這個神物沒特價卻超熱賣 網友：只看到空盒

2019-11-25 13:15

神話突變生物超乎想像 古巴超現實奇幻藝術中正紀念堂展出

2019-11-24 23:35

「陽光普照」許光漢撇金馬獎 台南任MIDO一日店長擠爆百貨

2019-11-24 15:12

長知識！黑、白胡椒本是同根生 差別在這裡

2019-11-25 11:38

年終最優惠！ 繼光香香雞這8天買一送一

2019-11-25 11:48

好市多黑色購物節 高雄大順店未見人潮民眾失望優惠少

2019-11-25 10:53

純情柴犬惡鬥功夫螳螂 雙方零出招擺款「靠嚇」笑爆網民

2019-11-24 23:03

黑色購物節人變少？ 好市多汐止店：排隊人潮較往年少

2019-11-25 09:44

【家人關係】墨竹／爸爸的森永牛奶糖

2019-11-25 06:00

低價胃藥成催生常用藥 專家籲正視對母嬰健康的威脅

2019-11-24 21:56

黑色購物節加碼7天 內湖好市多開門半小時仍有289車位

2019-11-25 09:44

秋冬國旅補助經費只用四成 觀光局不排除延長到明年

2019-11-24 16:09

細胞治療促衰老細胞再生？ 專家提醒這三點別被騙

2019-11-24 18:26

【心情點滴】賴賴／洗髮

2019-11-25 06:00

同學在黑板上畫他唇顎裂傷疤 長大立誓成為法語口譯者

2019-11-24 16:33

黑色購物搶優惠！家樂福祭5日瘋砍價最低可至1～2折

2019-11-25 11:46

【生活趣聞】謝貴英／「手」機失靈

2019-11-25 06:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top