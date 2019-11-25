產下4胞胎後腹部大變型 台灣醫師替馬來婦剷肉除患

2019-11-25 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



25歲的馬來西亞婦人朵琳5年前生下四胞胎，卻因生產後肚皮嚴重鬆弛，腹部的腹直肌分離，導致嚴重下背痛，難看的妊娠紋也讓她心情很沮喪。她為此特地來台向中國醫藥大學附設醫院國際代謝形體醫學中心求助，經醫師陳彥州替她進行腹部整型，才讓她重新恢復身材並解決下背痛問題。

陳彥州說，手術中發現朵琳的腹直肌分離達5公分，腹部筋膜嚴重鬆弛，因此為她切除了560克重的皮膚及肚臍整形以及腹直肌縫合15公分。手術後第5天，朵琳的下背痛緩解許多，今日搭機返馬來西亞。

他說，懷孕過程腹內壓力逐漸變大，而腹直肌中線為結締組織，此組織承受不了懷孕期間上升的張力，開始變薄且漸漸分開，因此在腹直肌中間產生很大的空隙，最後產生懷孕後腹直肌分離的病症。

陳彥州指出，腹直肌分離可能因多胎、多產、羊水過多、胎兒過大、懷孕時體重上升和遺傳等引起，盛行率根據各國報告在60~100%之間。主要症狀為因為腹部核心肌群無法收縮造成小腹突出，外觀看起來還像懷孕一樣，腸子堆積在下腹部，導致消化不良及便秘，長期以來影響到姿勢彎腰駝背及下背痛。

腹直肌分離之主要診斷方式為身體檢查時，使用卡尺檢查分離寬度，也可使用超音波或電腦斷層輔助檢查。

陳彥州說，一般而言，腹直肌分離在2公分以下是正常，自然產產婦可以在分娩後一個月，剖腹產產婦可以在分娩後一個半月，開始進行腹部核心肌群的復健運動以縮短恢復期。