歐洲腫瘤年會發表新研究 晚期肺癌可望延長存活

2019-11-25 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



肺癌高居全世界癌症死亡率之冠，在台灣也是十大癌症之首。上周末在新加坡舉辦的2019歐洲腫瘤內科學會亞洲年會（ESMO Asia Congress）上針對新的標靶藥物有突破性的發表，可延緩疾病惡化達16.5個月，為既有藥物的兩倍；並延長三成的整體存活時間達3年以上。

根據最新的2018年國人死因統計結果，肺癌占了總癌症死亡個案的19.2%，將近五分之一。汐止國泰綜合醫院院長李毓芹表示，肺癌分為小細胞肺癌和非小細胞肺癌，台灣人罹患非小細胞癌的比率較歐美高，其中又以肺腺癌為大宗。

肺癌有多種治療方針，但全球晚期非癌五年存活率不到10%，超過半數第四期肺癌患者存活期不到一年。其中台灣晚期肺癌患者約5成為EGFR基因變的類型，必須使用標靶藥物治療。

而台灣肺癌晚期患者中，高達50至60％有EGFR基因突變。EFGR基因突變可能導致蛋白質過度活躍，刺激癌細胞不斷生長，使癌細胞擴散、惡化。過去針對EFGR已開發出第一代、第二代標靶藥物，但許多患者會在一段時間後出現抗藥性，必須調整用藥。