兩知名醫院空品細菌濃度超標 環保局限期改善

2019-11-25 13:14 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



北市環保局針對中央公告列管的北市23處醫療機構進行室內空氣品質專案稽查，今天公布結果，僅台大兒童醫院與和信治癌中心醫院室內空氣品質細菌濃度超過管制標準；環保局表示，已依「室內空氣品質管理法」限不合格者於12月20日前完成改善，並在改善期間內於場所入口明顯處張貼不合格標示，逾期未改善將依法開罰5萬到25萬元。

秋冬季節轉換天氣變化劇烈，不少人因此感冒，為確保就診民眾與第一線醫護人員健康，環保局於9月、10月稽查環保署公告列管應符合室內空氣品質管理法的北市8處醫學中心及15處區域醫院共23處醫療機構，結果台大兒童醫院與和信治癌中心醫院室內細菌濃度分別達到每立方公尺2588CFU、2740CFU，超過管制標準每立方公尺1500CFU。

環保局空噪科長楊梅華表示，醫院因病患進出，易有細菌濃度過高問題，若院內有潮濕髒污區域，也有利於微生物孳生，通常超標與通風、環境維護與消毒不足有關，因此會建議醫院改善的措施包含加強室內清潔、消毒、殺菌、保持乾燥，選用合適的送風機風量加強換氣，並由專業空調廠商定期保養，必要時於空調加裝紫外燈或臭氧等殺菌設備。

楊梅華說，目前已要求2家不合格醫院12月20日前完成改善，並在改善期間公告張貼空品不合格標示，同時宣導民眾及醫護人員配戴口罩。

對此，信治癌中心醫院表示，今天才收到市府通知，院區只有婦女門診區細菌超標，過去都沒有問題，對這次超標很意外，可能與門診區開放場所病人頻繁進出有關，今天起會加強空調濾網更新、通風及環境消毒，並在期限內改善。

台大兒童醫院則表示，超標原因有很多種，如就診人數增加、空調濾網、環境清潔或通風不足等，將先了解原因後加強改善。