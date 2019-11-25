東北風影響久 氣象專家：周四五清晨低溫恐再降

2019-11-25 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



今天東北季風增強，中央氣象局說，明天至周五東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；今天、明天東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周三至周五北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六東北季風稍減弱，各地早晚仍涼；周六、周日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今天東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動注意安全。

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，這次東北風的影響時間會持續較久，周五之前都沒有太明顯變化，期間在明天下半天到周三上半天的東北風相對較弱，可能有短暫空檔，不過還是要隨時留意變化。另外本周也要留意清晨的低溫，預計今晚到明天清晨會有較明顯涼意，溫度會比今天清晨再降一到兩度，周四及周五清晨的低溫可能還會再降。