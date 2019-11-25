影／國衛院研究：常飲酒者罹頭頸癌風險增 罹下咽癌機率為19倍

2019-11-25 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



愛喝酒者注意，罹患頭頸癌的風險會增加。國家衛生研究院今發布研究成果，發現飲酒頻率及飲酒量越高者，將增加罹患頭頸癌的可能風險、促進頭頸癌的生長及轉移。以每周習慣飲酒一次頻率來說，罹患下咽癌的機率，是未飲酒者的19倍。

該相關研究成果，已於今年今年2月發表於國際權威期刊《Scientific Reports》及美國癌症研究協會期刊《Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention》。國衛院並呼籲民眾，應避免補酒等含酒精飲品，若真需接觸酒類則應適量、不牛飲。

國衛院癌症研究所副研究員張書銘表示，此研究由所上口腔癌研究團隊與成大附醫共同合作，針對飲酒行為對於頭頸癌風險及預後影響進行研究，收案頭頸癌個案、對照組各700人，以問卷調查方式持續追蹤逾四年。

研究發現，每周至少喝一次酒、不論飲酒量多少，罹患頭頸癌風險都是不飲酒者的1.6倍。進一步分析發現，飲酒者好發頭頸癌類型中，以下咽癌最多，為19倍；其次是口咽癌3.8倍、喉癌1.5倍、口腔癌1.15倍。此外，若僅有乙醛去氫酶（ALDH2）出現變異，罹患頭頸癌風險為3倍，但若乙醇去氫酶、乙醛去氫酶（ADH）基因同時出現變異，代表此人酒精代謝較慢，罹患頭頸癌風險恐為四倍。

張書銘說，頭頸癌包括口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌，是我國男性常見癌症第三名，每年約有7900名新個案、2900人死亡。會發生頭頸癌，菸、酒、檳榔是主要危險因子。

張書銘說，台灣自1997年實行菸害防制法後，男性吸菸盛行率從1996年的55.1%降至2017年的26.4%；男性嚼檳榔盛行率，也從2007年17.2%降至2017年6.1%。反觀飲酒量逐年攀升，國健署數據統計，台灣男女喝酒盛行率，分別從2002年的53.3%、22.4%上升至2013年的71.5%、45.7％，可見國人酒精消耗量日增，因而以此作為研究。

酒精之所以會增加罹癌風險，關鍵在於「乙醛」，是國際癌症研究署所認定的一級致癌物。張書銘說，酒精進入人體後，會先由乙醇去氫酶代謝成乙醛，再由乙醛去氫酶代謝成醋酸後排出體外。但若乙醛去氫酶基因產生變異或缺損，會讓人在酒後出現臉紅、心悸等症狀外，乙醛也會累積在體內，破壞人體的DNA，進而增加罹癌風險。

值得注意的是，ALDH2基因變異在日本、中國等東亞地區相當常見，台灣基因變異率更高居全球之冠，平均每二人就有一人有此變異。

國衛院癌症研究所副所長劉柯俊表示，飲酒增加的癌症風險以下咽癌最多，可能和台灣人飲酒時愛乾杯、牛飲習慣有關。他說飲酒乾杯習慣，會使酒精在口腔暴露時間短，卻拉長在下咽部的暴露時間，恐增加病變機會。