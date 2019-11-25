氣象局：北台灣周三到周五最冷 沿海低溫下探14度

2019-11-25 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



今天北部已明顯感受變涼。中央氣象局表示，周三至周五（27至29日）最冷，北台灣低溫17、18度，沿海地區最低14至15度，要留意保暖。下周日（30日）開始，東北季風減弱，但12月2日到4日將再度增強，各地天氣將在轉涼。

氣象局預報資料顯示，此波東北季風將分兩股冷空氣南下，第一股明天來到最強，中部以北及東北部低溫將降至17、18度，其他地方約20度上下，27日冷空氣略減弱，28日、29日另一股更強冷空氣南下，中部以北及東北部低溫將下探至15、16度，其他地方也只有17至19度。

氣象局預報員陳建安表示，今天是逐漸降溫的過程，未來一周，中部以北低溫約16、17度，沿海14、15度，南部、花蓮、台東約19度上下，30日後，東北季風會開始減弱，但各地早晚仍涼。

降雨方面，本周主要降雨區域集中在北部、東半部地區，中南部地區還是以多雲到晴的天氣為主。陳建安表示，明後兩天降雨區域較小，主要集中在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，28日、29日水氣增多，降雨將擴大至北部平地。至於中南部整周都是多雲到晴的天氣。