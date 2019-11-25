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新年出遊省很大 宜蘭綠舞新春住房最低6折起

2019-11-25 12:06經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

寒假、春節旅遊旺季即將到來，不想大老遠飛出國，也有更省時、省錢的國旅可選擇。宜蘭綠舞觀光飯店祭出新春住房優惠專案最低下殺6折起，安排豐富餐飲及日式園區活動，住宿、泡湯、吃美食、看表演一次到位。

為衝刺新春期間住房率，宜蘭綠舞觀光飯店推出優惠活動，即日起預訂2020年1月24日（除夕）至2020年1月28日（大年初四），並於今年年底前付訂金，享有客房85折、套房8折、Villa房75折優惠 。連續續住Villa房第二晚享65折、第三晚享6折。住宿期間除可以於風呂浴場、休憩中心消磨閑適時光，還能暢遊日式主題園區、免費使用室內兒童樂園騎士堡乙次、文創小舖DIY等活動。飯店也於過年期間，邀請龍郡太鼓、日本舞、三太子、舞獅、阿凡達魔術、財神等滿滿年味應景表演，讓大小朋友共渡歡樂新春假期。

此外，綠舞館內雙廳也將於春節期間供應新年Buffet及日式會席料理。蝶舞咖啡廳提供各國精緻佳餚，有精選海鮮、開胃菜、各式熱食，以及現切美國「沙朗牛排」，還有宜蘭在地鹹鴨蛋佐美國費城起司的招牌「金沙乳酪」蛋糕等種類豐富各式小點，蝶舞咖啡廳新春限定晚餐餐期為每人1,280+10%元。舞饌日式料理則以經典懷石料理以及創意日式會席料理呈現，從「冰沁甜蝦五品盛合刺身」開啟味蕾饗宴，還有香濃鮮美「香煎松露鮭魚佐檸檬奶油醬」、暖胃暖心的「海鮮石狩鍋」，主廚薈萃宜蘭在地食材，融合日式料理手法呈現出道道精彩的料理，新春日式會席料理價格為每人1,280+10%元。

若達10人以上，則可以預訂「2020富貴好運慶金鼠」圍爐團圓桌菜，價格10,888+10%元（10人一桌） ，除夕當天也將於慕韻宴會廳安排精彩阿凡達魔術表演秀以及抽獎活動，可感受充滿年味的春節之旅。

咖啡廳春節海鮮

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